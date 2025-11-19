懷孕總是擔心出現各種問題　統計孕媽咪10大擔憂　第一名竟是這個

孕期除了要注意飲食與各種禁忌，更多媽媽擔心的是，日常飲食中那些不知不覺吃下肚的重金屬殘留物，是否會對寶寶造成影響。



懷孕就像走鋼索 日常處處是雷區

不少女生自從懷孕後，生活整個變成「擔心馬拉松」開跑模式，吃的、用的、住的，每樣都要重新審核一輪，彷彿天天在幫自己做生活大體檢；怕滑倒、怕出血、怕一個沒注意就出事，滑手機看到別人分享流產經驗，瞬間心跳飆高，焦慮指數破表。畢竟，對準媽媽來說，最在乎的，還是寶寶能不能平安健康地來報到。

最近新聞一波接一波也超讓人心慌：奇亞籽、亞麻籽、藜麥被驗出重金屬殘留，連知名品牌的陶瓷碗也被抓包含鉛超標⋯⋯都已經夠小心了，還是防不勝防，這些藏在日常裡的「雷」，根本讓人越看越怕。從身體的小變化，到生活裡看不見的危機，整個孕期就像走在鋼索上，小心翼翼、戰戰兢兢。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出「孕媽咪最擔心影響胎兒的十件事」，究竟哪些日常隱憂讓準媽媽們寢食難安？一起來看看！

No.10 民俗信仰

不能搬家、不能用剪刀、不能拿釘子……懷孕後，各種禁忌接踵而來，讓人一時招架不住。媽咪們其實知道這些不一定有科學根據，但寶寶得來不易，難免多想、處處小心。

在網路上被熱烈討論的其中一個話題就是「前三個月不能說」，有人認為「選自己心能安心的去做就好」、「現代說不要講，是因為還沒穩定，怕長輩朋友空歡喜」；也有人分享「我懷孕未滿三個月時也有跟周遭同事說欸，因為要跑腿搬東西，所以說與不說很兩難」；更有人強調：「不管幾個月，都請尊重孕婦的意願！孕婦想說再說。」

面對這些習俗，選擇讓自己安心的做法就好；國民健康署也整理了常見懷孕迷思與解答，給自己踏實的理由，有時比遵守禁忌更有力量。

No.9 接觸重金屬等有害物質

許多孕媽咪常會擔心，鉛、砷、鎘、汞等重金屬雖然看不見，卻可能悄悄存在於化妝品、米餅、蔬果、深海魚，甚至日常飲用水和空氣中，網友分享：「懷孕時擔心重金屬，海鮮我吃很少」、「重金屬超標對媽媽寶寶都有很大影響」。

世界衛生組織（WHO）指出，鉛與汞等重金屬會損害神經發育，對胎兒與兒童影響尤其明顯；多項國際與台灣研究也證實，孕婦體內的鉛、砷、鎘可經胎盤傳給寶寶，影響大腦發育，並與智力下降、過動症（ADHD）、自閉症（ASD）、妥瑞氏症等神經發展問題有潛在關聯。

婦產科醫師陳星佑提醒：「重金屬（不管是鉛、汞、鎘、砷、鉻），都對胎兒有很大的影響，因為懷孕會造成生理改變以增加營養需求，更容易因營養缺乏而受影響，營養缺乏會改變小腸對毒性物質的吸收與代謝，更會將身體儲存的重金屬釋放出來而通過胎盤到胎兒。」

換句話說，即使飲食再小心，若腸道環境失衡或體內早已累積重金屬，仍可能在懷孕過程中被動釋放與轉移，成為看不見的健康破口。

目前已有多家月子中心與婦產科診所開始引進含有金屬吸附專利益生菌的營養照護產品，作為備孕與孕期支持的一環。其中，植物乳桿菌NBM01為專利菌株，具備分泌胞外多醣（EPS）與重金屬離子結合的能力，能協助穩定腸道菌相、減少潛在干擾來源。

台灣也有保健品牌，如生泉生技，運用該菌株應用於孕期專用益生菌產品，搭配葉酸等營養成分設計，提供備孕、懷孕與哺乳女性更多日常防護選擇，並已被部分產後照護機構導入使用。

No.8 按摩、推拿

孕期常見的身體痠痛、水腫，讓不少媽咪會想透過按摩來舒緩不適。不過一想到可能刺激宮縮，或是精油成分不明、力道拿捏不好，往往又讓人卻步。

這些擔心其實很實際。懷孕期間尤其是初期和後期，身體狀況比較敏感，如果遇到手法不當、按壓錯位置，反而可能造成不舒服甚至引發風險。建議選擇有孕婦按摩相關培訓或證照、並了解孕期身體變化的專業按摩師，才能真的按得放心、放鬆也安心。網友認為，「看體質跟胎兒，若我第一胎按一定出事，第二胎亂按一通，還搬東西都沒事」、「不過一定要告知是孕婦，請他們特別注意，擔心的話先問問醫生再去吧」。

No.7 飲食忌口

一位準媽媽分享，懷孕後婆婆管很嚴，像是生魚片不行吃，怕有寄生蟲；水餃、蒜泥白肉也被禁止，因為會沾醬油，被說小孩出生會變黑。這篇貼文吸引超過22萬人瀏覽，帶起一波討論；網友回應：「孕期生冷盡量避免沒錯，阿黑不黑是遺傳，跟沾醬油有關？」「冰淇淋是不要過量，不要生蛋黃做的那種」、「懷孕已經夠累了，想吃什麼都要忌口，真的會生氣」。

其實孕期飲食有些確實該注意的地方，國民健康署建議，像生魚片、生菜、泡菜等生食，可能含有細菌或寄生蟲，建議充分加熱後再吃；咖啡、茶等含咖啡因飲品則建議每日不超過200毫克，但因體質不同也建議先詢問醫師比較安心。

No.6 情緒壓力

從懷孕初期荷爾蒙的劇烈變化，到後期身體日漸沉重的不適，加上對寶寶健康的擔憂、對生產的未知恐懼，甚至未來如何扮演好「媽媽」角色的壓力，都可能讓準媽媽感到情緒低落、焦躁或想哭，不少媽媽心有戚戚焉分享，「很容易上一秒很開心，下一秒就崩潰」、「我懷孕後連喜劇看到感動處都會落淚XD」、「我上次因為打翻了一碗大腸麵線在店裡當場爆哭」；也有人建議「正常唷！接受它才能找到緩解情緒的辦法」。

情緒起伏很正常，不是脆弱，只是她正在經歷很多變化。她不需要解決一切的答案，只希望有人懂，並陪她慢慢走過。

No.5 跌倒、受傷

隨著肚子一天天變大，重心越來越不穩，走路都得格外小心，遇到濕滑地面或人群碰撞，都會讓媽媽們心頭一緊，第一時間就擔心寶寶有沒有事。

2024年12月19日，台灣發生一起公車急剎事件。一名40歲、歷經多年試管療程才成功懷孕的媽媽，在車內不慎跌倒，一週後產檢時不幸確認流產。這起事件當天就引發超過612則討論，不少網友感嘆：公車路況多變，孕媽咪行動不便，更應等車停穩再起身，也希望大眾與司機能多一分留意與體諒。「贊成即刻強制執行，巴士停妥之前乘客不准站立」、「停車後再起來刷卡吧」，也有人認為「本身胎位不穩，就不能搭公車，更何況不是當下流產」、「好不容易懷孕為什麼不坐計程車，因為懷孕前3個月都是危險期」。

No.4 運動

許多孕媽咪就算挺著肚子，仍希望能適度活動。除了想維持孕前體態，也知道運動有助於減緩腰痠、水腫，甚至能幫助生產更順利。但一想到「萬一動錯會不會傷到寶寶？」這樣的擔心，常常又讓人退卻。有網友就提醒，「孕期運動安全第一，目標是保持健康，不是練肌肉或減肥。」

國民健康署提醒，孕媽咪可以選擇散步、孕婦瑜伽、游泳等低強度運動，每週累積約150分鐘，並依自身狀況調整強度。適度運動能促進血液循環、改善睡眠，也有助於穩定情緒。

如果仍有疑慮，也可以先諮詢產檢醫師是否適合運動，運動時則應避開跑跳等劇烈動作，記得補充水分、穿著舒適服裝與鞋子。最重要的是傾聽身體訊號，一旦出現頭暈或腹部不適，就要立刻休息。其實只要方式正確，孕期運動不僅安全，更能讓媽咪的身心都輕鬆許多。

No.3 營養不均

懷孕後，許多媽咪總在擔心「我吃得夠嗎？寶寶會不會沒吸收好？」特別是葉酸、碘、鐵這三大神隊友，更是孕期營養補充的關鍵。根據國民健康署建議，懷孕初期每天補充400到600微克葉酸、碘約200微克，鐵則於後期提高至每日45毫克，這些攝取量對預防神經管缺陷、早產與胎兒發育遲緩都有重要意義。

然而，營養補得再好，如果體內潛藏的干擾源沒有被排除，也可能讓吸收與利用效率打折。研究指出，部分有毒重金屬，如砷這類「看不見的毒素」，就會悄悄干擾腸道吸收、打亂菌相、甚至引起慢性發炎，讓養分難以真正進到寶寶身上。

除了影響吸收，更可怕的是重金屬本身對孕婦與胎兒的長期傷害！基因醫學專家張家銘醫師也指出：「鉛沒有安全劑量，尤其對孩子和孕婦來說，風險更是高得嚇人！它會影響腦部發育，讓孩子的學習、專注、情緒都受到影響，甚至可能增加未來罹患精神疾病的機率。」

因此，越來越多孕媽在補充營養素的同時，也開始重視腸道環境的調理與潛在風險物質的代謝管理，像是搭配NBM01專利益菌株的益生菌產品，除了能分泌胞外多醣吸附重金屬離子、穩定腸道菌相，部分產品亦設計加入葉酸，讓孕期營養攝取與代謝更加全面。

No.2 藥物影響

懷孕後，很多孕媽咪連吃顆感冒藥都要想半天，怕成分一不小心影響到寶寶；有些甚至寧願忍著頭痛、流鼻涕，也不敢隨便吞藥。不只用藥，打疫苗也常讓孕媽咪陷入糾結，擔心副作用會讓自己不舒服，進而影響到肚子裡的寶寶；甚至有人對疫苗本身的安全性仍抱有疑問。

台灣媒體於2025年5月28日報導，美國衛生部長小羅勃·甘迺迪宣布，不再建議健康孕婦與兒童接種COVID-19疫苗，並強調這是基於科學依據的「常識性」決定；美國食品藥物管理局（FDA）隨後也宣布限縮接種範圍，僅建議65歲以上長者與慢性病族群施打；消息一出，引發網友高度關注，單日相關聲量高達1,041筆，網友表示：「我已經是個例子，打疫苗打到住院，提高免疫力比較重要」、「當初沒打針的是先知是智者更是勇者」。

No.1 身體異常徵兆

懷孕過程中，最讓媽咪擔心的莫過於流產。像是陰道出血、下腹悶痛或經痛般抽痛，甚至延伸到腰部、骨盆，都要提高警覺。國健署也提醒，孕期若出現持續或劇烈頭痛、嚴重噁心與嘔吐、視力模糊、胎動明顯減少、疑似破水等，都該盡快就醫檢查。

當然，並不是每次出血或腹痛都代表流產，很多只是虛驚一場；但出現異常時，先給醫師確認，能讓自己安心不少；就像網友分享，「如果不是好胚胎初期流掉才是傷害最小的」、「初期有照到心跳但出血約一個月，現在寶寶3歲囉」。

孕媽咪最擔心的十件事（網路溫度計DailyView提供）

另外，血壓、血糖這兩大孕期「大魔王」也不能大意，控制不好就可能引發妊娠高血壓或妊娠糖尿病，對媽媽和寶寶都會有影響；若發現自己血壓或血糖異常，或有嚴重頭痛、視力模糊時，最好立即就醫，這樣才能確保媽

媽和寶貝都平平安安。

