內地電商被爆售有童顏性玩偶　東莞、惠州市監局介入

內地多家電商平台被爆出售賣疑似童顏矽膠娃娃產品，內媒《澎湃新聞》實測購買了3家疑似童顏矽膠娃娃產品，收貨後確認3個均為兒童面龐矽膠娃娃，且有下體和情趣用品配套的服裝和用具。專家表示，電商平台對此類產品有審查義務。



內地電商平台售賣的疑似童顏矽膠娃娃產品。（澎湃新聞）

據此前報道，法國財政部11月25日表示，因中國快時尚電商平台Shein有童顏性玩偶和遭禁運武器銷售，政府將向法院提請暫停該平台運營三個月。

Shein自11月5日起已關閉其在法國供第三方賣家銷售產品的平台，但平台自銷的服裝產品仍未下架。

2025年11月3日，中國快時尚電商品牌Shein即將入駐巴黎BHV Marais百貨前夕。（Reuters）

事件同樣引發中國網民關注，有人稱內地電商平台也涉售賣帶兒童特徵情趣娃娃。內媒《澎湃新聞》記者在京東、淘寶兩平台購買了3家疑似童顏矽膠娃娃產品，價格在278到525元人民幣不等，尺寸為70cm、100cm和100cm。收到貨後，內媒記者確認3個商品均為兒童面龐矽膠娃娃，且有下體和情趣用品配套的服裝和用具。

內媒記者在京東、淘寶兩平台購買了3家疑似童顏矽膠娃娃產品。（澎湃新聞）

內媒記者收到的兒童面龐矽膠娃娃。（澎湃新聞）

內媒記者實探上述商品的源頭工廠，其中一家是位於廣東的「惠州市大樹智能科技有限公司」，一名工人表示，這裏各種型號的矽膠娃娃都有，包括兒童款。

另一家位於廣東東莞的今都尉模特道具有限公司，在「兒童款」區域，娃娃模型身高與女童高度相仿，帶有生理構造。有工人介紹：「比如剛剛（身高）1米的，可以選擇加熱這些，功能都可以做。」

今都尉模特道具有限公司工人。（澎湃新聞）

東莞市市場監督管理局職員稱，該單位的執法人員聯合公安部門已前往涉事公司進行核查。

惠州市惠陽區市場監督管理局職員則表示，惠陽區相關領導高度重視此事，已召集多部門進行聯合研判。同日，惠陽區委宣傳部一名職員亦表示，當地相關部門正在處理此事。

網民質疑內地電商平台售賣兒童色情產品。（截圖）

網民質疑內地電商平台售賣兒童色情產品。（截圖）

「女童保護」團隊發起成立的北京眾一公益基金會秘書長丁廣泉表示，兒童形象的情趣娃娃是對未成年人形象的色情化塑造，可能違反未成年人保護法。未成年人保護法明確規定，禁止製作、複製、發佈、傳播或者持有有關未成年人的淫穢色情物品和網絡信息。此外，全球文明國家都在禁止兒童形象的情趣娃娃。

湖南師範大學講師、碩士生導師宋行健則表示，電商平台對此類產品有審查義務，包括商家資質、產品銷售、信息審核三個方面。「如果其沒有履行前述審查義務，市場監管部門可以沒收違法所得，對其處以罰款，要求限期改正。情節嚴重的，還可責令停業整頓。