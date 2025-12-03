汶川大地震從廢墟中獲救　女孩17年後和救了她的軍人結婚

2008年5月12日，四川汶川發生8.0級大地震，造成超過6.9萬人遇難，另有近1.8萬人失蹤。天災無情，但人間有情，不少感人故事也在這場浩劫中上演。而在當年，救援戰士梁智斌從廣元市青川縣的一片廢墟中，救出10歲的劉喜美。令人意外的是，17年後，這雙手再次握住了劉喜美，但這次二人結成夫妻，從救命恩人轉變成相守一生的伴侶。



當年天災降臨時，劉喜美困在廢墟中，眼睛被光線刺痛，只能瞇著，但依稀記得那雙沾滿泥土卻像陽光一樣溫暖的手。雖然是救命恩人，但年紀尚輕的劉喜美沒有與梁智斌保持聯繫。

長大後的劉喜美。（紅網時刻）

然而，有緣千里來相會，無緣對面不相逢，從四川分別後，兩人竟在12年後的湖南長沙街頭偶遇。當時，22歲的劉喜美正和父母一起吃飯，媽媽突然盯著隔壁桌的男人看了半天，說道：「那人身形，怎麽那麽像當年救你的梁戰士？」劉喜美看了看，試探著打招呼，「梁哥哥？是你嗎？」詎料對方真的是梁智斌，令劉喜美非常激動，同時有點害羞。

「她變化太大了，我完全沒認出來」，當年的小女孩已變得婷婷玉立，讓梁智斌感慨萬千。不過二人剛重逢時，梁智斌只是把劉喜美當成「需要照顧的小妹妹」，完全沒往男女關係的方面想，這也是因為二人年齡相差12歲，讓梁總覺得有代溝。不過劉喜美不以為然，主動與梁智斌分享日常，並跟他聊傳統文化等，一點一點地打開了梁智斌的心房，最後甚至主動告白。

二人喜結良緣。（紅網時刻）

二人決定相守一生。（紅網時刻）

「一開始心裏始終有個疙瘩，我比她大那麽多，我過不了這個坎」，雖然注定會有磨合，也常常因為「代溝」鬧笑話，但在二人共同努力並願意為對方改變下，終於成功跨越鴻溝，決定相守一生。劉喜美強調，如果只是報恩，二人根本走不到一起，「我們是因為愛，才想共度餘生」。梁智斌也認同，並指當年救人是職責，現在愛她是真心，「這是兩回事」。