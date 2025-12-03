東北縣城學生8個月訓練入國家奧數集訓隊保送北大　父親發言惹議

奧數由於學習難度高，一直被認為是精英學科。最近，東北縣城學生趙家博獲得全國奧賽金牌，進入國家奧數集訓隊，並保送北京大學。隨後趙家博父親在朋友圈發文稱，「兒子僅用八個月的時間，就走完了南方那些孩子五年甚至八年走過的路」引來不少人質疑，認為八個月時間根本不可能。



近日，中國最高級別的中學生數學競賽（CMO，中國數學奧林匹克）決賽在山西落幕，其中成績排名前60的選手入選國家集訓隊，這部分學子大多來自教育資源豐富的地區，如湖北、浙江、北京和上海。

遼寧省調兵山市第一高級中學（縣級學校）高三學生趙家博，除了拿到比賽金牌，也以排名43的成績，進入國家奧數集訓隊，在婉拒清華大學後，最後選擇北京大學。之後，趙家博的母校甚至放煙花慶祝，並稱這樣的成績，對於僅有20萬人口的縣域地區實屬不易。

趙家博學習中。（遼寧省調兵山市第一高級中學公眾號）

趙家博勇奪金牌，進入國家60人集訓隊，保送北京大學。（遼寧省調兵山市第一高級中學公眾號）

但沒想到，趙家博父親在朋友圈的發文，在網上引來爭議。他稱兒子只是來自縣城高中，卻創造了決賽史上的奇蹟，那句「用不到八個月的時間，就走完了南方那些孩子五年甚至八年走過的路」，更是讓一些網民覺得成績有水分。

有網民稱，這相當於學校裏百米賽跑獲得冠軍，花了八個月時間就光速進了全國的決賽，還拿了金牌。但也有網民稱，「學過奧數的才知道CMO的含金量，這孩子或許天賦極好！」

趙家博父親稱兒子拿到這樣的成績很不容易。（網上圖片）

隨著質疑聲音愈來愈多，《極目新聞》採訪了杭州一位金牌數學競賽教練，對方表示8個月進國家奧數集訓隊是非常困難。他帶過入國家奧數集訓隊最快的一個學生，花了一年多時間。

趙家博的奥数培訓機構老師介紹，趙家博屬於天才型選手，他之前看書自學，今年4月份開始系統學習，8個月的時間進到國家奧數集訓隊是非常少見，「要知道，他所在的地區，競賽資源是比較缺乏的。」

網民睇法：

這也是天賦異稟型選手了，普通人不要在意這八個月

這就不要比了吧，每個孩子都有自己的特點

我覺得孩子爸爸應該就是有感而發，為兒子感到驕傲，8個月備戰就出成績挺不容易的，而且他們所在的城市應該數學競培資源不是特別豐富。他應該不是特意去貶低南方孩子或者其他考生，僅僅為兒子感到自豪。恭喜所有獲獎的孩子們，付出得到了回報。

看來還是得熱愛啊。這麼多從小到大培訓班拼命地灌才塞進去的，父母有這樣天才的孩子驕傲是應當的

挺好。競賽應該選拔的就是這種有天賦有能力的孩子，而不是長期特訓，甚至是規訓出來的腦子。

