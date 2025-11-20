全運會2025｜清華美女學霸邵雨琪跳高奪金　網民讚：顏值實力並存

來自湖北的跳高選手邵雨琪18日在大陸全運會女子跳高決賽中，以1米90的成績奪金，追平個人最佳紀錄，完成從上屆第八名到本屆奪金的突破。



這名留著長髮、綁著馬尾的女孩，不僅在體育項目表現突出，本身也是一名「清華學霸」，其顏值與實力並存的形象，引起外界關注。

來自湖北的跳高選手邵雨琪18日在大陸全運會女子跳高決賽中，以1公尺90的成績奪金，追平個人最佳紀錄（微博＠土豆大隊邵雨琪）

邵雨琪表示第三跳時看到屏幕上有金牌「想要拿到」：

+ 18

《極目新聞》報導，11月18日晚，第十五屆全運會田徑賽場迎來女子跳高巔峰對決。來自湖北隊的「00後」名將邵雨琪以穩定的高水平發揮，以1米（公尺，下同）90的平個人最好成績奪冠，完成了從上屆全運會第八到本屆冠軍的華麗蛻變，為湖北體育代表團在本屆全運會再添一枚金牌。

邵雨琪賽後表示，這是她第三次跳出1米90，從上屆未能越過1米80的遺憾，到此次越跳越自信，雖然在場邊一度落淚，但多年堅持終於見到成果。她回憶：

決賽前仍擔心重蹈1米75失誤的覆轍，但狀態逐漸提升，最終成功撐住壓力。

邵雨琪2002年出生於武漢，現年23歲，她在2021年全運會因一張跨竿瞬間的照片走紅網路，被網友與湖南跨欄選手夏思凝、上海跳高選手陸佳雯和河北跳高選手胡麟鵬被並列該屆「四大美女」。

【延伸閱讀】吳艷妮專訪｜爭議聲中打破紀錄成亞洲第一：做你認為自己漂亮的事（點擊放大瀏覽）

+ 3

面對因外貌帶來的輿論壓力，邵雨琪曾回應稱，運動員也有追求美的權利，自身實力是最重要的：

我就是想漂亮，我為什麼要管別人。我確實拿到冠軍了，妮姐（吳艷妮）也是亞洲第一，我們都是有實力的漂亮女生。

邵雨琪以體育測試第一、文化成績高出線百餘分的成績進入清華經管學院，並在校內賽場連續奪冠，展現兼具學業與體育的能力。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】