一條裙賣近4000元　95後為貓狗做衫年收入百萬　網民嘆：人不如狗

據內媒《潮新聞》、《長城新媒體》報道，隨着內地的寵物經濟正在升溫，不少「95後」年輕人走上了給貓狗做衣服的賽道，實現了年入百萬。惹得網民們紛紛感嘆：「這屆年輕人把狗當孩子養，真捨得花錢。」



1996年出生的創業者劉銚濡，因自家靈緹犬買不到合身衣服，她將隨手做的狗衣發到小紅書後爆紅，吸引了一大批訂製客戶。她家有專業女裝工廠，可以為量產寵物服裝提供支撐，量產第二年流水達到200萬元（人民幣，下同），2024年的銷售額已超350萬。

劉銚濡網店裏的風衣售價488元（小紅書@BONDIR）

在接受內媒記者採訪時，劉銚濡反覆提到，「我的客戶都很爽快」。在她看來，客戶爽快是因為她把價格定得很高，篩選出了一批有高消費能力的人，不會因為經濟而發生糾紛。目前，劉銚濡在內地的網點只在小紅書運營，犬貓衣服均價在500元，最高730元，最低280元。

浙江杭州「95後」小夫妻的店裏給狗狗準備的衣服配飾。（潮新聞）

浙江杭州也開了一家寵物服裝店，主打高級訂製，店主也是一對「95後」夫妻。店內的高級成衣和基礎款式多樣，包含西裝、T恤、襯衫、斗篷、麂皮騎士披風等。設有一個很大的試衣間給狗狗試衣服、玩耍，還會提供茶水室供寵物主人休息、社交。

由於店裏的服務好，犬類衣服款式多樣，還能實現高級訂製，讓他們開店僅6天就吸引了上千的粉絲，店裏的一條花苞裙賣到了3800元。

「95後」小夫妻的店裏給狗狗準備的衣服。（潮新聞）

《2025年中國寵物行業白皮書》顯示，2024年我國城鎮（犬貓）消費市場已經高達3002億元，全球寵物服飾市場在2030年規模可以達到614.47億元。這其中，「90後」和「00後」寵主佔比達到66.8%。

「95後」小夫妻的店裏在五一假日給狗狗策劃了服裝展。（潮新聞）

他們更習慣把寵物當成家人，也更願意付出高昂的價格，只為給寵物獨一無二的關愛。正如網民們所言，「這年頭，人不如狗系列」「親爸媽都沒這個待遇吧」「真是把狗當兒子養了」。