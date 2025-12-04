豆包AI手機售3499元一天賣完！號稱不需用戶動手，能自動完成指令

近年，人工智慧技術快速演進。綜合內地媒體報道，12月2日，字節跳動與中興合作的「豆包」AI手機，售價3499元（人民幣，下同），開售後瞬間就賣完了。二手交易平台上，有人甚至標價至9999元轉賣。



有提前拿到樣機的技術博主發文稱，這款AI手機功能強大，只要說一句話，它就能在後台像人一樣，自動完成這些指令，用戶全程不需要動手。



據行業人士介紹，「豆包」AI手機最大的技術突破，在於它是一個Agent（智慧體），在理解用戶需求後，像人用手機一樣，去執行那些需要輸入、點擊和切換螢幕的繁瑣操作。

據官方發布的AI手機演示影片，其中以點外賣爲例，比如機主今日中午想吃漢堡包，直接向AI手機説「對比一下京東、美團、淘寶上的肯德基香辣雞腿堡哪個更便宜，選價格最低的下單，送到ＸＸＸ地址」，那麽它就會在後臺直接打開這幾個外賣平台，檢索出最便宜雞腿堡，等到最後付款時，讓機主手動操作。

生活中還有更多使用場景，比如上高鐵了不記得座位號，只要一句語音指令，「豆包」AI手機就能迅速查到，並語音告訴機主。

官方演示影片展現AI手機處理多類生活場景的技能能力。（字節跳動）

據已經拿到「豆包」AI手機的技術博主稱，他用手機測試了各種操作，像是商品全網比價下單、回覆微信好友信息、查車位查取件碼、訂餐廳訂票等任務基本都成功，「只要把需求表達準確，成功率基本都在80％以上。」

一些沒搶到手機的網民，看到官方發佈的AI手機演示影片後，紛紛在網上留言，「幫我炒股、幫我打遊戲、幫我賺錢」，試圖用各種高難度的指令，測試AI手機的技術邊界。

據悉，這款AI手機並不是獨立的手機產品。字節跳動表示「沒有自研手機計畫」，而是與手機廠商深度合作AI助手應用。有行業人士稱，後續或許有更多手機廠商與豆包合作。