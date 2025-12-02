Samsung發布三摺疊旗艦機　展開得10吋巨幕　薄至3.9mm靠這黑科技

三星電子12月1日宣佈推出全新「三折」折疊手機Galaxy Z TriFold，以「雙重展開」形態帶來手機上最沉浸的大屏幕體驗。



該機採內折設計以保護主屏幕，展開後提供10吋Dynamic AMOLED 2X主屏幕，支援最高120Hz更新率與1600nits峰值亮度；外部6.5吋封面屏幕亮度更達2600nits。

Samsung表示，TriFold旨在兼顧攜帶性與生產力，使用者可在大屏幕上同時操作三個直立式App、透過多重視窗彈性調整大小，並利用工作列快速切換最近使用的應用程式，大幅提升檢閲文件、編修提案與多工處理的效率。

Samsung裝置體驗事業群負責人盧泰文（TM Roh）指出，TriFold解決了移動產業界長期以來在「便攜性」與「效能、生產力」之間難以兼顧的難題，進一步擴張了移動工作、創作與連結的邊界。

機身最薄處僅3.9mm，支援鍵鼠操作

Galaxy Z TriFold首度在手機上提供獨立的Samsung DeX模式，使用者可在快速設定中啟用，建立最多4個工作桌面，每個桌面可同時運行5個App視窗；並支援Extended Mode（延伸模式）外接第二屏幕，可拖曳應用程式跨屏幕操作，搭配藍牙滑鼠與鍵盤即可打造移動工作站。

註： Samsung DeX是Samsung為部分移動裝置（手機或平板）提供的功能，可將裝置連接至顯示器或智慧電視，提供類似電腦的桌面介面體驗。使用者可透過有線或無線方式連接，並使用鍵盤滑鼠（或將手機當作觸控板）進行操作。



為了實現多折設計的耐用性與薄型化，Samsung導入兩組不同尺寸、雙導軌結構的「裝甲柔性鉸鏈（Armor FlexHinge）」，有效縮小面板接合間隙，並在顯示面板加入強化塗層與吸震層。

在機身外部材質方面，鈦金屬轉軸外蓋採用了一片精薄金屬，不僅保護摺疊機構，更能長久耐磨。機身邊框由「Advanced Armor Aluminum（升級版裝甲鋁合金）」支撐，這種高強度合金能在增強剛性的同時不增加機身厚重感。該邊框設計有助於確保屏幕之間不會相互碰觸，而陶瓷玻璃纖維強化塑膠背板則讓設計在保持輕薄的同時，亦具備抗裂特性。

總體而言， 機身最薄處僅3.9mm，重量309g ，並提供IP48防塵防水等級（可在1.5米深的淡水中浸泡達30分鐘）。

三電池架構強化續航！主相機達2億像素

TriFold搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy移動平台，並配備2億像素（200MP）廣角主鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭，以及1,000萬像素3倍光學變焦鏡頭。

續航力方面，採用總容量5600mAh的三電池架構，分散於三塊面板中，支援45W快充、15W無線充電與無線電力分享。針對有線充電效率，官方實驗數據顯示約30分鐘可充至 50%。

在AI應用上，Galaxy AI於照片編修提供「相片智慧助理」，包含「生成式相片編輯」與「塗鴉轉圖像」功能；瀏覽器則提供 Browsing Assist 摘要與翻譯。此外，更與Google的Gemini Live進行多模態強化，支援透過畫面或鏡頭分享進行即時問答。

12/12/2025韓國首發上市

上市資訊方面，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日率先於韓國開賣，隨後登陸內地、台灣、新加坡、阿聯酋等市場；美國市場預計於2026年第一季販售。

值得注意的是，凡購買Galaxy Z TriFold的消費者，可免費試用6個月Google AI Pro（包含由Veo3支援的影片生成功能），以及2TB安全雲端儲存空間。

Samsung官方亦強調，將針對用戶推出獨家維修優惠，每位購買Galaxy Z TriFold的消費者，可享屏幕維修五折優惠一次。

