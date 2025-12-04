新東方員工發全員信控訴「加班成奴」公開質疑俞敏洪　帳號被秒封

周四（4日），一名新東方員工發表全員信，對公司加班文化和工作無序表達不滿，在社交平台上引起了廣泛討論。該員工提到，儘管創始人俞敏洪在南極發信強調「教育初心」和「以人為本」，自己卻被迫面對「每天工作超過12小時」和「遙不可及的招生指標」，原本約定的雙休日已成為奢求。



據《極目新聞》報道，該員工於當日11時30分通過釘釘App向全體員工發送了這條消息。信中提到：「拜讀俞敏洪先生從南極發來的群郵，字裏行間對教育初心的堅守、對團隊價值的珍視，讓身為新東方一員的我倍感動容，俞先生在冰原之上回望教育本質，強調『以人為本』的理念，我曾堅信，這裏能讓員工獲得尊嚴……然而低頭看著手機裏彈出的『明天繼續早到』『這周單休』的通知，再想想那些遙不可及的招生指標、沒完沒了的雜活與突如其來的臨時任務，這份期待又瞬間被現實擊碎。」

信中表示，自入秋以來，課程顧問團隊便經歷了「996單休」的困境，每天工作超過10小時已成為常態，而工作合約中約定的雙休卻變得屈指可數，法定的8小時工作制早已成為一種奢望。

該新東方員工發表全員信，對公司加班文化和工作無序表達不滿。（極目新聞）

該員工進一步指出，其休息時間被侵佔，指標與現實脫節，各類雜項任務壓縮了主業，計劃隨時改變，這些不合理的機制讓自己感到徬徨和疲憊。他坦言，目前的狀態是「加班成奴、工作無序」。

該員工還提到，俞敏洪在公開信中曾說過「如果公司不斷損害你，就不是好公司」。他希望這句話能在公司內部發揮作用，讓每位員工的心中都感受到溫暖。

在信的最後，該員工感謝俞老師提到「歡迎大家公開吐槽、鼓勵言論自由」的言論，這讓他有勇氣表達自己心中的想法和當前面臨的困境。

根據新東方員工的透露，這封全員信是由杭州新東方的一名課程顧問發出的，不久後該訊息便被刪除，相關帳號也隨即被封鎖。

周四下午，記者聯繫了杭州新東方教育有限公司。一名工作人員確認該信件確實由一名員工發出並已刪除，並表示公司內部有明確的舉報機制，涉事人員以此形式向全員發信是不當的，將進行相應的處理，並會有專人跟進此事。