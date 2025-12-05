優獸大都會2｜中國票房突破22億超越北美　內地民眾瘋狂盜錄惹議

近日，《優獸大都會2》（內地譯作《瘋狂動物城2》，台譯作《動物方程式2》）。截至12月5日上午10時，《瘋狂動物城2》累計票房約22.7億元，（人民幣，下同），遠超北美本土市場，更刷新中國影史進口動畫片票房冠軍等多項紀錄。



與此同時，盜攝現象也很「瘋狂」，網上已出現可售賣的盜攝電影資源。12月5日，新華社發文《瘋狂攝影城》，譴責盜攝太倡狂，認為有關部門應依法懲處，情節嚴重者可入刑。



綜合內地媒體報道，《瘋狂動物城2》自11月26日上映以來，票房火爆，11月29日單日總票房超7.38億，刷新《復仇者聯盟４》5.52億元人民幣的單日票房紀錄，創中國影史進口動畫片票房冠軍、2025進口片內地票房冠軍、內地影視進口片單日票房冠軍等55項紀錄。

影片在內地票房一路狂飆。圖片來源：《瘋狂動物城2》官方劇照

據貓眼電影專業版平台預測，《瘋狂動物城2》內地總票房有望達42.63億元。目前影片院線排片率不斷攀升，11月30日《瘋狂動物城2》院線排片率已達83.3％，全國各個影院都是爆滿狀態，排片高達五分鐘一場，有的影院甚至在周日淩晨，密集排了三場，最晚的一場於00時24分開場，散場時已是淩晨2時33分。

即便如此，還是一票難求。有上海IP的網民稱，「多個影院多個時段的票，買不到根本買不到」，重慶和河南等IP的網民也發文，「真誇張啊！」除了影片火爆，聯名周邊也賣爆了，部分電影周邊已斷貨。

網民發文稱，「太火爆了，根本買不到票。」（網絡截圖）

然而，隨著電影的熱映，盜攝問題也隨之而來。內地《潮新聞》報道，有商家明目張膽在二手平台售賣《瘋狂動物城2》電影資源，價格標注0.01元至4元，一些商品銷量已超1000份，甚至有些超過4000份。

12月5日，新華社發表《瘋狂攝影城》文章，認為盜攝行為屢禁不止的背後是一條完整的盜版產業鏈，盜攝如果任其蔓延，將成為電影行業的公害。另外，影片平台難辭其咎，平台問責機制也必不可少。

網上已出現很多盜攝《瘋狂動物城2》的電影資源。圖片來源：網絡截圖

新華社強調，整治「瘋狂盜攝城」，必須讓法律長出牙齒。亦以過去有人盜攝《哪吒之魔童鬧海》牟利，被罰款1.5萬元為例，認為有關部門可以從網絡線索入手，對「槍版」《瘋狂動物城2》產業鏈上的違法人員依法懲處，情節嚴重者還可入刑。