大佛被凍到「流眼淚」、「流鼻水」！　雲岡石窟稱將封閉管理

位於山西大同的雲岡石窟有佛像近來被凍到「流眼淚」、「流鼻水」，引發廣泛關注。雲岡石窟周三（12月3日）表示，將對相關石窟實施封閉管理，以解決局部滲水的現象。



雲岡石窟佛像被凍到「流眼淚」、「流鼻水」。（網上圖片）

網上畫面顯示，雲岡石窟第18窟的佛像眉骨和鼻子處，懸掛着長長的冰柱，半邊面部和頸部還有水漬。有網友表示，今年夏天以來，該石窟大佛就有水漬出現，疑似頂部滲水。

對此，雲岡石窟官方12月3日發布公告稱，今年以來，大同地區持續降雨累計達810毫米以上，遠超往年平均雨量，造成部分石窟局部出現滲水現象。為進一步詳細勘察窟頂裂隙，科學推進洞窟滲水問題處置工作，經研究，雲岡研究院決定於12月8日起對雲岡石窟第18窟實施封閉管理。

公告還表示，第18窟的具體恢復開放時間將另行通知。

公開資料顯示，雲岡石窟是中國三大石窟之一，原名靈巖寺、石佛寺，位於山西省大同市西郊17公里處的武州山南麓，是中國著名的石窟群之一。

雲岡石窟的開鑿始於北魏時期，距今已有1600年之久。現存主要洞窟45個，大小窟龕252個，石雕造像59000多尊，堪稱中國佛教藝術的巔峰之作，代表了五世紀世界雕刻藝術的最高水平。

1961年3月，雲岡石窟被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位；2001年12月，被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》；2007年5月，成為國家首批5A級旅遊景區。目前，雲岡石窟景區主要分為石窟群與景觀區兩部分。

今次出現問題的雲岡石窟第18窟也被稱為立三佛洞，窟內正中為高達15.5米的立式釋迦牟尼佛，是雲岡石窟的代表性造像之一。