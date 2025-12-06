楓葉姐姐慘了？傳抖音明年元旦起「禁用過度美顏或扭曲身材濾鏡」

靠「上車舞」火遍兩岸的「楓葉姐姐」這下嚇呆了？有大陸網友爆料抖音將從明年元旦起禁止直播中「過度美顏」和「」等行為，對此平台客服回應暫時未接相關通知，具體以官方消息為準。



「抖音直播禁止過度美顏」相關話題5日衝上陸網熱搜，有人發文稱抖音已發布新規，「顏值主播的天塌了。1月1日起視頻直播停止使用濾鏡美顏功能」，隨即引發熱烈討論，網友們紛紛直呼：

「全網大驗顏值時代來了」

「不知道有幾個主播撐得住真實鏡頭」

「濾鏡一關，原形畢露」

「敢素顏上陣的才是真強者。」



楓葉姐姐靠「上車舞」火遍兩岸 卻被指美顏濾鏡開太大：

據《錢江視訊》報導，今年7月30日，抖音集團的確發布了一份《抖音直播團播內容管理規範》，並同步發布《抖音直播團播機構管理規範》。其中提到：

禁止主播營造低俗擦邊等不良感知，包括通過著裝、剪影等方式凸顯身材曲線、突出敏感部位；

設置有暗示導向的工地、教室、酒吧等不當場景直播劇本演繹畸形戀愛、暴力欺凌、曖昧互動等不當情節。



據了解，這項規定將在2026年1月1日起正式實施。

《極目新聞》記者則就此事致電抖音平台客服進行確認，一名工作人員表示，目前暫未接獲相關通知，建議主播注意遵守直播行為規範。另一客服則明確表示「目前沒有相關說法」，對於7月底發布的《抖音直播團播內容管理規範》一事，建議用戶：

不要相信非官方給到的回答。

傳抖音明年元旦起禁「過度美顏」。（極目新聞）

