這些App是假的！名字含騰訊京東美團抖音卻是詐騙　有人被騙10萬

「女士您好，因本公司航班取消，現為您購買的機票退費理賠，請您點擊網址下載軟件辦理……」航空公司熱心來電，看似合乎常理，實則暗藏玄機。



近日，何女士突然接到航空公司緊急來電，稱其購買的航班因故障導致取消，現可撥打「業務員」電話理賠300元（人民幣，下同）。

何女士在「業務員」一步步指引下下載了詐騙軟體，被騙走約10萬元。（示意圖，AI生成）

沒多想的何女士便撥通電話，在「業務員」一步步指引下，成功登錄其提供的網址，下載「雲協通」App一番操作後，手機顯示「黑屏正在辦理中」、「退款失敗」字樣。

而後「業務員」再次引導何女士下載「閃議通」App綁定銀行卡賬戶，成功進入「辦公會議」後，手機突然一閃而過「成功支付99000元」頁面，但由於停留時間短暫，何女士並未放在心上。

女士，您還有其他銀行卡嗎？這張卡可能存在風險退款不成功……

就在「業務員」向何女士發起「二次進攻」時，她的丈夫發現不對勁，在丈夫提醒下，何女士這才意識到自己可能被騙，急忙報了警。民警了解情況後立即採取行動，經警方縝密偵查，多方聯繫，最終成功抓獲嫌疑人，並將被騙資金全額返還。

近日，家住雲南昭通的李先生也遇到同樣的事，被騙子誘導下載App後，騙取資金4.5萬餘元。

詐騙手法解析

偽造身份：騙子冒充正規機構，利用某些真實訊息騙取信任。

誘導下載詐騙App：通過「閃議通」「雲協通」等詐騙軟件遠程操控手機。

竊取資金：在綁定銀行卡後，誘導受害者輸入驗證碼，竊取資金。



詐騙軟件還有這些

「抖音會議」「銀聯會議」「中銀會議」等App都是詐騙分子假借官方名義製作的木馬軟件，極具迷惑性。

假冒京東、美團等APP令人防不勝防 點圖放大看看官方公布部分涉詐騙軟體：

詐騙分子通過話術誘導用戶安裝軟件並打開屏幕共享或遠程控制等功能，遠程竊取用戶銀行卡密碼、驗證碼，從而轉走存款。

詐騙分子手法多樣，此類涉詐App具有較強迷惑性，暗藏重大風險，若輕信使用，極易造成重大財產損失。

凡是非官方應用市場的App 不下載！不安裝！不使用！如遇到可疑情況或發現自己被騙，請立即向警方尋求幫助。

