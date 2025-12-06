無人駕駛網約車惹禍！連撞兩路人一人被捲車底　路人合力抬車救人

12月6日上午，湖南株洲一輛哈囉出行的無人駕駛網約車撞傷兩名路人，周邊有熱心市民抬車救人，引發關注。哈囉客服人員證實確有此事並稱「我們正在核查」，湖南省直中醫醫院相關工作人員也證實，事故中的兩名傷者，被送往該醫院治療。



湖南株洲一輛哈囉出行的無人駕駛網約車撞傷兩名路人，周邊有熱心市民抬車救人，引發關注。（影片截圖）

網傳影片顯示，一輛哈囉無人駕駛網約車停靠在路邊，距離車輛不遠處有一人受傷躺在地上。旁邊有人說「天啊，車底下還有一個人！」，隨後，眾人合力抬車救人，有警員和醫務人員趕到現場處理。

12月6日，哈囉客服人員告訴南都記者，確有此事，後續會持續關注。同日，湖南省直中醫醫院相關工作人員告訴南都記者，「我們接了兩個人」該工作人員證實，確有兩名傷者被送往該醫院接受治療。

湖南株洲一輛哈囉出行的無人駕駛網約車撞傷兩名路人。（網絡圖片）

據了解，哈囉出行於今年6月宣布進軍自動駕駛出租車領域，與螞蟻集團和寧德時代共同成立了一家專注於L4級自動駕駛技術研發的公司。

今年9月內媒則介紹，哈囉出行app已開通自動駕駛網約車選項，只要選擇自動駕駛，就像打網約車一樣選擇目的地，即可招來一輛駕駛席上無人的出租車。當時介紹稱，這種投入試運營不久的自動駕駛出租車，在北斗衛星導航系統和前沿信息技術等的賦能下實現了厘米級定位，能精準規劃行駛路線，還能智能優化路徑選擇。