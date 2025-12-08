內地網購｢奪命毒衣｣致癌染料超標27倍　必學自保4招　吊牌需細看

大家在網上瘋狂「掃貨」買衫的時候，有沒有想過低價衣服背後隱藏的健康隱患？近年，央視新聞和多地市場監管部門的調查曝光，部分內地網購衣物竟被驗出致癌染料超標27倍，這些「毒衣服」中普遍存在兩大致命毒素：聯苯胺和甲醛。



台灣毒物科醫師顏宗海警告，這些毒素可被皮膚吸收，並在體內分解。長期接觸與膀胱癌、腎盂癌及輸尿管癌等惡性腫瘤息息相關，甚至可能誘發白血病。穿上這類衣服，猶如將致癌物貼身攜帶，患病機率恐比常人更高。



調查發現，這些不合格的毒衣服之所以如此低價，正是因為廠家使用廉價及被內地禁用的化工原料，導致兩類主要的有害物質嚴重超標。

長期接觸這些「毒衣服」恐對人體造成巨大危害。（圖片來源：互聯網）

聯苯胺被世界衛生組織國際癌症研究機構（ IARC）列為一級致癌物。它作為一種致癌物，難溶於冷水，微溶於熱水，即使洗滌並不能完全把聯苯胺從衣物上去除。早前，央視新聞就爆出深圳一家女裝品類抽檢時，檢出「聯苯胺」含量實測高達540mg／kg，而標準要求含量為低於20mg／kg，即該批次產品超標27倍。

這類有害物質除了增加白血病、膀胱癌的罹患概率，也會引發內分泌紊亂，影響女性和兒童的生殖健康，甚至損傷神經系統，表現為頭暈、乏力、記憶力減退。

劣質衣服容易引起過敏，主要因含有過量甲醛等有害化學物質。（圖片來源：互聯網）

而甲醛則多用於衣服的防皺、固色處理，比如牛仔褲，因爲牛仔褲在製作過程中根據顏色深淺，需多次「洗水」，使其更平整、抗皺性更強、顏色更牢固，因此很多衣服廠商便含甲醛物質來進行操作，從而導致衣物中殘留的甲醛超標。

甲醛屬強刺激性物質，若殘留量過高，會直接刺激眼睛及呼吸道黏膜，對眼睛和呼吸道黏膜造成刺激。而長期接觸甲醛會增加罹患呼吸道疾病和癌症的風險。

新購入的衣物，特別是貼身衣物，務必徹底清洗乾淨才穿著。圖片來源：互聯網

避免「毒衣服」 4方面需注要

有專家建議，如果大家不想被這類致癌物的「毒衣服」傷害，選購衣物時可從這4方面入手：

1.慎選黑色或深色的貼身衣物，因黑色往往容易掩蓋染色失誤，建議優先選擇淺色衣物。若衣物顏色過於鮮艷、手感過於僵硬或有亮麗塗層，其化學物超標亦相對較高。

2.先看吊牌標籤的類型。根據內地《國家紡織品基本安全技術規範》，服裝安全級別分為三類，優先選購Ｂ類（直接接觸皮膚）或Ａ類（嬰幼兒產品）的衣物；至於Ｃ類（非直接接觸皮膚）則應避免貼身穿著。如果買的衣服上無標示安全等級、無合格證、無廠名廠址（三無產品），可以立即安排退貨。

顏色鮮艷的衣服若有濃烈氣味，很大機會是揮發性化學物超標。（圖片來源：互聯網）

3.再聞衣服有沒有刺鼻氣味。購買衣物時，如果聞到強烈的氣味，極大機會是揮發性化學物或甲醛超標，這個時候也可以直接退掉。

4.清洗是關鍵。新購買的衣物，特別是貼身衣物，建議使用溫水（約攝氏30至40度）浸泡並清洗，有助中和並溶解殘留的化學物質。一旦因穿著衣物造成身體不適，請及時就醫。