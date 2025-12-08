南昌醫院曝「醫鬧」　59歲男就診時持水果刀襲擊　兩醫務人員受傷

今日（12月8日）江西省南昌市南昌大學第一附屬醫院發生「傷醫案」，一名59歲男患者在就診期間，涉嫌用隨身攜帶的水果刀襲擊醫務人員，導致一名坐診醫生手臂被刺傷，一名實習生手指被劃傷。當地警方接報後迅速到場，當場控制犯罪嫌疑人。據當地警方通報，兩名傷者均無生命危險，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



案件發生於12月8日上午，多名網民在社交平台發帖，稱江西南昌一所醫院發生傷人事件，有醫生在事件中受傷。在相關帖文的評論區中，一位IP地址顯示為「江西」的網民回覆稱，事件涉及「學生左手指肌腱外傷」，並指「主任和學生都無生命危險」。

南昌大學附屬醫院被曝發生「醫鬧」，兩醫護人員受傷。

據內媒報道，屬地的董家窯派出所工作人員表示，傷人者已被警方抓獲，案件具體情況由公安機關進一步調查。

12月8日晚，南昌市公安局東湖分局正式發布警情通報，指在當日上午9時50分許，公安機關接到報警，稱南昌大學第一附屬醫院發生一起傷害案件。警方迅速出警，犯罪嫌疑人被當場控制。

警方通報指出，經初步調查，犯罪嫌疑人王某某（男，59歲）在就診期間，用隨身攜帶的水果刀將一名坐診醫生手臂扎傷，以及將一名實習生手指劃傷。通報強調，兩名傷者均無生命危險。目前，犯罪嫌疑人王某某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。