江西某醫院公開逾300名醫生電話　醫護稱不知情　網民憂侵犯私隱

江西萬安縣總醫院近日在微信公眾號公開超過300位醫生的手機號碼，引發社會對醫生私隱保護的廣泛爭議。雖然涉事文章已下架，但轉載鏈接仍在網上流傳。院方醫生稱事前並不知情，衛健委則表示有待核實。



江西萬安縣總醫院通過微信公眾號發布名為「萬安縣總醫院各院區科室及醫生介紹」的文章，詳細列出人民醫院、中醫院及婦幼保健院三大院區的診療範圍與特色，並在各科室及醫生介紹欄中附上了聯繫電話及個人手機號碼，涉及醫生超過300人，其中包括一名分院院長。

醫院公佈醫生聯繫方式。（萬安縣總醫院公眾號）

萬安縣人民醫院。（高德地圖）

此舉隨即在社交平台引發熱議。部分網民認為公開電話便於患者諮詢，有助於提升服務品質和醫患溝通；但也有不少人擔憂，此舉模糊了工作與私人生活的界限，侵犯醫生個人私隱。

類似爭議此前亦有發生。今年11月7日，福建某醫院曾要求住院通知單加入醫生聯繫電話，引發醫護群體強烈擔憂。有醫生反映，曾遭遇出院患者深夜來電諮詢非緊急事務，甚至有其親友借號碼隨意問診，嚴重干擾正常休息與生活。

福建某醫院發布了一則《關於住院通知單增加經管醫師及聯繫電話的通知》，要求住院通知單增加經管醫師及聯繫電話。（網絡圖片）

目前，萬安縣總醫院該文章已無法在其公眾號找到，但部分自媒體轉載的鏈接仍然可閱。《九派新聞》報道，該院院長未有回應事件，一名副院長則表示需進一步了解。有該院醫生稱，此前並不知悉個人手機號被公開，目前尚未感到生活或工作受影響。

萬安縣衛健委工作人員稱，目前暫不清楚此事，需核實後再作說明。