曹操出行無障礙承諾成「開盲盒」　已完成整改惟投訴人稱未獲道歉

近日，曹操出行的「禮帽專車」被指宣稱配備無障礙設施，但實際乘坐卻被殘障人士形容為「開盲盒」，引發了社會的廣泛討論。福州交通運輸部門已針對此事回應，表示將督促曹操出行提升服務設施，並向舉報人致歉。目前，福州運營的44輛「禮帽專車」均應具備無障礙設施。曹操出行的相關工作人員表示，收到投訴後，他們迅速介入並進行整改。然而，投訴人士郭兵指出，至今尚未收到曹操出行的正式說明和道歉，他希望公司能對此事公開道歉。



報道指，58歲福州市民郭兵因小兒麻痺症終生依賴輪椅出行。自2025年7月以來，他經常遇到預約的車輛沒有坡道，無法順利上車，這與官方宣傳中提到的「每台車均配備專業無障礙設施」的承諾嚴重不符。

郭兵曾多次表達不滿，拒絕接受現金補償，堅持要求系統整改和公開道歉。11月14日，福州市道路運輸事業發展中心反饋指出，福州地區投放的部分「禮帽」專車並未配備必要的斜坡踏板，並要求曹操出行進行整改。

12月1日，曹操出行相關人員對《澎湃新聞》回應，表示已對郭兵的投訴高度重視，並在9月14日完成了整改。他們關閉了未配備合規設施的車輛的訂單接駕權限，並為未裝配抽拉式踏板的車型提供掛靠式折疊踏板，以滿足輪椅用戶的需求。

然而，郭兵在2日收到了福州市道路運輸事業發展中心的再次回覆，確認他的反映屬實，並表示將督促曹操出行完善服務設施及進行道歉。此外，他指出整改後仍存在無斜坡踏板的問題，一些車輛的踏板設計不合理，並且司機的服務專業度不足。

整改後，司機將後備箱取出的斜坡踏板拼接完成。（澎湃新聞）

據了解，目前福州市的「禮帽專車」共50輛，其中44輛正常運營，配置車載伸縮式踏板的有27輛，而折疊式踏板的有17輛。郭兵於11月24日乘坐的三輛「禮帽專車」均配備了無障礙設施。

福州市道路運輸事業發展中心表示，他們將繼續督促曹操出行加強駕駛員的業務培訓，以提高無障礙服務水平，同時重視乘客的反饋，持續優化服務，提升滿意度。

郭兵認為，部分車輛配備的掛靠式折疊踏板的安全性值得懷疑，還有司機因存放行李而未隨車攜帶該踏板，導致他即便成功預約「禮帽」專車也無法使用。

對於此情況，曹操出行的工作人員表示，他們之前未曾得知類似情況，並推測可能是個別司機的行為，具體情況需要進一步了解。

針對這一情況，曹操出行工作人員對澎湃新聞表示，公司此前並不知曉此類情況，推測可能為司機個人行為，具體情況可能需進一步了解。