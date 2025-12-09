優獸大都會2｜新角色蓋瑞走紅！小藍蛇最貴賣3千　有劇毒恐觸法？

動畫片《優獸大都會》在內地突破30億元票房，其中新角色「蛇蓋瑞」因為一句「我的家人不會把所有重擔都壓在我一個人的肩膀上，因為蛇沒有肩膀」爆紅，受到不少觀眾喜歡。有內地網民發現，藍色變種蛇，藍色竹葉青（學名海島竹葉青）長相因與「蛇蓋瑞」相似，在網購平台被售賣，有人直接買來當寵物養。



《澎湃新聞》報道，《優獸大都會》在內地上映後，隨著「蛇蓋瑞」被觀衆慢慢喜歡，一些平台如抖音、小紅書、閑魚等，有店鋪標注「《優獸大都會》蓋瑞同款小藍蛇」來售賣海島竹葉青，而售賣價格根據不同品相，便宜的低至幾百元，貴的大概2000元（人民幣，下同）出頭，甚至3000元也有。

《優獸大都會》劇照

有商家提醒買家，因海島竹葉青本身具有攻擊性和毒性，第一次養之前需要準備好蛇鉤、防咬手套、長鑷子等物品。個別網民注意到這種情況，認爲竹葉青屬於劇毒蛇類，此類活體不應該在網商平台售賣，遂向閑魚舉報，但被以證據不足為由駁回。

海島竹葉青在網購平台被公開售賣。（網上截圖）

據內地相關政策法規，海島竹葉青屬外來物種，未被列入中國《國家重點保護野生動物名錄》《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，也未列入《重點管理外來入侵物種名錄》，因而在市場上有著近乎「合法」的流通空間。

對此，北京市京師（上海）律師事務所吳風虎律師認為，網商平台售賣海島竹葉青，不僅嚴重威脅公眾安全，更暴露出平台、物流及監管等多個環節的漏洞。社會公眾應堅決抵制購買此類劇毒外來蛇類，避免參與違規交易。