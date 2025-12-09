著名建築教育家王飛　在倫敦遭遇意外離世終年45歲

著名建築教育家、美國雪城大學（Syracuse University）副教授王飛，在英國倫敦遭遇意外，不幸於2025年12月8日逝世，終年45歲。



公開資料顯示，王飛先後就讀於同濟大學、美國維珍尼亞理工學院（Virginia Polytechnic Institute and State University）、加拿大麥基爾大學（McGill University），獲建築歷史理論碩士。

美國雪城大學官方網站介紹，王飛是一位建築師、教育家、評論家、策展人和企業家。他是雪城大學中國項目主任、碩士項目協調員和副教授。他是跨學科工作室FWStudio的創始人，專注於城市更新、鄉村建設、構造學、現象學、複製文化、可持續建築和低碳城市。王飛的多元化投資組合，包括與他人共同創立上海URSIDE酒店，這是一間非傳統的酒店。

王飛。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，上海URSIDE酒店有關人士表示，已經得到了王飛不幸去世的消息。

另外對於王飛去世的消息，雪城大學一位學生說，「王飛應該是我下學期畢業設計的教授，他在倫敦意外去世，我們對此都很悲痛。」其介紹，王飛給他許多關心，學生只要開口，他總會盡力幫忙。「在建築最賺錢的時期，他選擇了做老師；收入不如同學，卻從未後悔。他認為，做熱愛的事情本身就是一種價值。」

據了解，王飛曾獲得眾多國內外設計獎項，設計與研究作品曾在世界各地展出，包括德國柏林Aedes畫廊、威尼斯雙年展、首爾雙年展、德國柏林藝術大學、加拿大麥基爾大學、美國北卡羅萊納州立大學（North Carolina State University）、深圳雙年展、北京設計周等。

王飛共同編輯的著作《Inter-Views: Trends of Architectural and Urbanism Institutions in North America and Europe》由中國建築工業出版社於2010年出版，《建構的詩學：當代中國構造論述》由同濟大學出版社於2014 年出版。雪城大學建築學院MS項目的研究與設計成果以「Design | Energy | Futures」（2016–2024）和「CI-village-TY 3.0」（2017）的形式在全球出版與展出。