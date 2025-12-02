四川情侶嬉戲意外骨折　偽造車禍騙保20萬　案件移送檢方審查起訴

四川一對情侶在嬉戲玩鬧時，其中一人意外受傷骨折，兩人竟密謀偽造交通事故騙取保險賠償逾20萬元（人民幣，下同），保險公司在理賠過程中發現疑點遂報案。警方調查後，發現兩人為情侶關係且傷情成因不合理，於今年6月拘捕兩人歸案。兩人涉嫌保險詐騙罪，案件已移送西區人民檢察院審查起訴。



《紅星新聞》報道，2024年6月8日，王某某和女友蘭某某在家門口玩鬧時，他突然跳到女友背上，要求對方背他，意外造成蘭某某胸11、12椎體壓縮性骨折。由於缺乏治療資金，兩人便密謀偽造交通事故向保險公司騙取保險賠償。

情侶偽造交通事故向保險公司騙取保險賠償。圖為蘭某某在汽車尾部右側躺靠，假裝遇上車禍。（紅星新聞）

同日下午5時許，王某某駕車帶蘭某某到一偏僻三岔路口處，將女友抱至其駕駛的汽車尾部右側躺靠，偽造成他駕車撞傷蘭某某的交通事故現場。然後分別向攀枝花市公安局西區交警隊、某保險公司攀枝花分公司報案。

隨後，蘭某某被120送至攀枝花市第二人民醫院住院治療後，王某某以無錢醫治為由要求某保險公司攀枝花分公司墊付治療費。某保險公司攀枝花分公司理賠中心墊付了數萬元治療費。

蘭某某出院後隱瞞真實受傷原因，通過代理人向某保險公司攀枝花分公司索賠20餘萬元。某保險公司攀枝花分公司工作人員在理賠過程中，意外發現王某某和蘭某某事前可能認識等疑點遂報警。

王某某與蘭某某指認現場。（紅星新聞）

2025年4月，攀枝花市公安局西區分局接報調查。經查，警方發現事發現場極為偏僻、少有人煙，且查到兩人之前情侶矛盾的報警記錄。同時，民警發現事發現場照片中，蘭某某身躺靠在枕頭上，且傷情成因不合理，綜合上述疑點，民警在進一步偵查後確定二人偽造交通事故騙取保險賠償。

2025年6月，攀枝花市公安局西區分局拘捕蘭某某和王某某歸案，兩人交代因嬉戲打鬧意外受傷，密謀偽造交通事故騙取保險賠償的犯罪過程。王某某、蘭某某觸犯《刑法》第一百九十八條規定，涉嫌保險詐騙罪，案件已移送西區人民檢察院審查起訴。