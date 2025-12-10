公然要求學生在比賽為兒子投票還稱「重要任務」　職校領導遭免職

河南鄭州一所職校爆出醜聞，一名校領導竟在微信群組公開要求全班同學給自家孩子比賽投票。周三（10日）淩晨，學校微信公號發布情況說明，指已對涉事領導進行免職處理，並向外界表達歉意。



據網民在社交平台發文稱，鄭州電力中等專業學校一名學校領導在微信群組布置「重要任務」，要求全班同學給自家孩子比賽投票。相關截圖被發至社交平台，而班主任要求刪除有關片段，遭到拒絕。

鄭州電力中等專業學校一名學校領導在微信群組布置「重要任務」，要求全班同學給自家孩子比賽投票。（紅星新聞）

周三淩晨2點27分，鄭州電力中等專業學校微信公號發布情況說明指出，關注到相關貼文後，校董事會高度重視，立即成立專項調查組，對貼文反映內容進行調查。經核實，12月7日，該校班子成員周某因兒子參加所在學校舉行的歌手大賽投票活動，為獲取高票支持率，遂安排部分學生進行投票。校董事會根據《民辦教育促進法實施條例》相關規定，對周某進行免職處理，並責令其向涉事師生進行道歉。

校方發布情況說明。（鄭州電力中等專業學校微信公號）

通報指，該事件暴露出學校在師德師風建設和校園管理上存在不足和短板。在此，校方向社會各界表示誠摯歉意。下一步，將舉一反三，嚴抓師德師風建設，避免類似事件的發生。同時，也真誠地期望社會各界繼續對該校各項工作進行監督。