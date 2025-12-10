內地無人機「黑飛」逼近民航機航線　李子雄斥：拿飛機乘客開玩笑

隨着無人機技術漸趨成熟，不少「黑飛」（未經授權、未取合法飛行資格或違規在危險範圍飛行）引起的安全問題亦備受關注。

12月8日，香港藝人李子雄在抖音發布影片，斥責有人不顧他人安危進行高空「黑飛」，挑戰航空安全底線，「嚇死我了，無人機和飛機飛得一樣高，還是在最繁忙的航線上，這不是飛無人機啊，這是拿飛機上的人開玩笑」。



《極目新聞》報道，李子雄所講的「黑飛」一事，緣於幾天前一位叫「地圖偵探」的博主曝光的幾宗「黑飛」事件。12月9日，當事博主介紹，近期他發現有人在廣東英德、中山和湖南資興三地「黑飛」，而且「黑飛」高度達到8000米，甚至近萬米，非常逼近民航客機航線。

李子雄拍片斥責有人不顧他人安危進行高空黑飛，挑戰航空安全底線。（影片截圖）

博主表示，以中山市為例，在無人機的放飛點畫一個直徑10公里的圓圈，黑飛當天就有近100架次的航班經過，「客機高度在1000到12000米，無人機隨隨便便就飛到8000米，極其危險」。

博主指，「黑飛」人員害怕被人舉報，還改圖偽造無人機飛行高度的解禁許可證明，「明明不同日期的大疆解禁許可證明，跟蹤碼卻是同一個」。目前已有多位粉絲向警方報警。

有博主發現無人機「黑飛」的飛行高度逼近民航客機航線。（影片截圖）

有博主發現有人在廣東、湖南等地「黑飛」，且飛行高度非常逼近民航客機航線。（影片截圖）

大疆客服人員表示，正常情況下，120米以下的高度可以正常飛行，否則就需報備申請，「8000米的高度也是可以解禁的，但需要相關管理部門的審批通過和簽字蓋章」。

客服人員稱，申請人每次申請解禁飛行許可，就會生成一個單獨的跟蹤碼。對於博主曝光和李子雄斥責的「黑飛」問題，客服人員稱會記錄關注相關情況。

目前，廣東英德市和中山市的警方已在跟進調查此「黑飛」事件。