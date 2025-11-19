青島網紅戶外博主墮崖亡　無人機吊運遺體下山

綜合內媒報道，內地一名戶外網紅博主在青島嶗山墮崖遇難，當地救援隊用無人機將其遺體運送下山。



11月17日上午9時許，青島當地一支公益救援隊發佈一條救援影片，片中出現無人機參與救援的畫面，有網民質疑無人機在實際救援中應用的可行性。該救援隊回覆稱，人確認已走了，而後才申請並徵得同意才用無人機吊運。

內媒《極目新聞》報道，有知情人士表示，墮崖者為當地一名戶外網紅。該名網紅的博主的管理員也在粉絲群通知稱，群主因意外不幸離世，請大家自行退群。

據報道，該名博主熱衷挑戰各種險峻山路，拍攝地點多為陡坡、懸崖、巨石上，幾乎不設任何安全保護。在出事的兩天前，他還發佈了和一群人徒手攀爬山巔巨石的影片。

青島嶗山風景名勝區官方公眾號顯示，嶗山素有「海上名山第一」的美譽，主要包括巨峰、太清、仰口、華嚴、九水五大遊覽區。據《南方都市報》，青島嶗山風景名勝區官方熱線接線人員表示，景區核心遊覽區正常開放的區域多為石台階路，較為安全。「嶗山景區的未開放區域禁止遊客進入，且周邊有定期巡查。」