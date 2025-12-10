河南小學生宿舍火災13死　680天後仍無調查結果　家長被逼簽協議

2024年1月19日，河南南陽方城縣獨樹鎮英才學校宿舍突發火災，13名平均年齡僅9歲的小學生不幸遇難，如今事故已過去680多天，官方卻至今都未公布火災發生原因和調查結果，記者多次找當地相關部門採訪求證，得到的全是拒絕答覆，事故調查進度、責任認定結果始終沒有公開。事件登上微博熱搜，引發網民抨擊。



此外，更有網民爆料稱罹難者家屬在事發後趕到學校，學校卻以逼迫家屬簽署賠償協議，才能見到孩子的遺體，校方更要求家長放棄一切追責權利且保密，還放話「晚簽1天賠償少賠10萬」。



據此前報道，1月19日晚上11時，河南省南陽市方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍起火。方城縣消防救援大隊接報到場，至11時38分撲滅火勢。

事故火災點為住宿區三樓的一間男生宿舍，宿舍內住有小學三年級的30多名男生。有知情人士稱，有學生在窗戶防盜網下側打開一個洞口，並從洞口處跳樓逃生。

一位進入火災現場的消防人員透露，起火宿舍疑為教室改建，宿舍戶型結構與一樓教室基本一樣，宿舍內的床鋪除上下鋪的鋼製床外，還有部分為木製床；遇難的13名學生，遺體均在各自床上呈躺睡狀態。

當時網傳是因為宿舍上鎖才造成重大傷亡。2024年1月22日的官方通報則稱，事故建築共四層，磚混結構，一樓為幼兒園教室，二樓為女生宿舍，三樓為男生宿舍，四樓未啟用。火災現場為該建築三樓305宿舍，面積約56平方米（約602呎）。該宿舍共有兩道門，其中一道門供學生正常出入，此門夜間從不落鎖，便於學生出入宿舍外的公共廁所。當晚該宿舍住有32名小學三年級男學生，1名宿管員（班主任）。

當時通報指出，河南省調查組正在對事故原因、事故性質、消防器材配備等情況進行全面調查。涉事學校7名相關責任人員已被依法控制。紀檢監察部門同步啟動問責調查，對涉及失職失責人員將依法依規依紀嚴肅追責問責。不過至今已經過去近兩年，家長卻仍舊等不到調查結果。

家屬簽協議才能見遺體 至今得不到真相

據內媒《看看新聞》報道，當時許多罹難學童的家長趕赴學校被告知「要先簽協議才能見孩子」，賠償協議顯示，甲方為方城縣獨樹鎮英才學校，乙方為遇難學生家屬。協議約定，甲方支付乙方一筆賠償金，包括但不限於死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金、家屬處理喪葬事宜產生的誤工費、交通費、校園責任險賠償金等。

協議約定，乙方收到賠償款後，保證不再因此事向任何主體主張任何權利，不得乾擾甲方正常教學秩序，並做到不訴不訪。否則，乙方承擔一切法律責任。賠償協議中特別說明，該協議雙方負有保密義務，不得外洩。

報道指出，校方的安撫小組暗示，如果不簽這個協議就見不到孩子，只要簽了這個協議，就可以馬上去殯儀館見到孩子。還有家屬透露，當時如果不盡快簽協議，賠償金額還會降低，「晚簽1天賠償少賠10萬」。

1月22日，有罹難學童家屬在簽署協議 後，當天就被允許進入殯儀館見孩子，後續也收到了協議承諾的賠償金。 針對上述有關調查報告、賠償協議的疑問，記者要求採訪當地有關部門，講一步瞭解情況，但均被拒絕。

網民點睇：

真的無語13死啊多痛！

一直以為已經妥善善後了，沒想到呀，青天白日朗朗乾坤，居然有這樣的事！

這麼大的事，居然很多人兩年後才知道，是不是有人故意壓著消息？680多天夠查清楚無數事了，遲遲不公佈，難免讓人懷疑有包庇。

別指責簽協議的家長，換作誰，見不到孩子遺體都熬不住，學校就是拿捏了家長的軟肋，太缺德了，該罵的是不作為的人和失職的學校

