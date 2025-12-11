分手7年後重遇重病初戀女友　26歲男攜手抗病制定100個心願清單

26歲內地男子湯先生與初戀女友程愛笑在分手7年後重逢。2024年，湯先生從共同朋友處得知愛笑患有小腦萎縮症、只能坐輪椅，震驚不已的他決定去見對方，之後一直陪伴著，並為對方制定「100個心願清單」，包括去看演唱會等。在鄧紫棋的演唱會上，他向愛笑送上戒指，承諾將永遠陪伴她。如今，這位充滿信心的男友，為初戀女友搭建起了一個抵御命運風雨的「家」，並堅信愛笑一定會慢慢好起來，「如果不是好朋友及時告訴我，我或許會永遠失去見她的機會」。



據《揚子晚報》報道，湯先生與愛笑的故事始於福州的初中時光。兩人因父母工作調動而相識，逐漸相互吸引。湯先生回憶，當時的愛笑開朗活潑，十分愛運動，根本看不出潛藏的遺傳病風險。他提到，愛笑曾提過她的母親因遺傳性脊髓小腦性共濟失調症去世，但年輕的他對此並沒有過多的了解。

喜愛彈琴的愛笑。（揚子晚報）

隨著時間推移，兩人感情依然深厚，但中專畢業後，他選擇繼續升學，而愛笑則步入社會，兩人因此分手，直至7年後的重逢。2024年，湯先生從共同朋友處得知愛笑生病、只能坐輪椅，心中震驚不已。11月，他決定去見她。

再次看到愛笑時，湯先生驚訝於她的巨大變化：曾經活潑的她如今瘦得嚇人，蜷縮在輪椅上。他告訴記者，愛笑見到他時露出的笑容讓他感到一絲欣慰，於是決定在朋友的身份下全心陪伴她。湯先生帶著她在城市中散步、看海，試圖重燃她對生活的信心。隨著時間的推移，他的心中再次燃起了愛意，最終在跨年時向愛笑表白。

湯先生試圖重燃女友對生活的信心。（揚子晚報）

今年年初，湯先生做出重大的決定，將愛笑接入自己的租住房，傾心照顧她。他開始為愛笑制定「100個心願清單」，包括去看演唱會、學鋼琴、旅行等，並努力實現這些心願。

最近，他在鄧紫棋的演唱會上向愛笑送上戒指，承諾將永遠陪伴她。愛笑看到戒指熱淚盈眶，感動不已。

二人去看鄧紫棋演唱會。（揚子晚報）

湯先生向愛笑送上戒指，承諾將永遠陪伴她。（揚子晚報）

二人在北京環球影城。（揚子晚報）

湯先生還帶她去香格里拉，圓她的旅行夢。在她的病情影響下，湯先生用短影片記錄著他們的生活點滴，為無數網友所感動。

在接受記者採訪時，愛笑靜靜坐在湯先生身邊，也傳達了她的感謝之情。目前，湯先生全心投入到自媒體工作中，努力賺錢，以便為即將上市的特效藥做好準備。為此，他放棄了原本的工作，專心照顧愛笑和經營賬號，希望能夠通過廣告收入維持生活。面對愛笑的病情，湯先生相信未來會有治療方法，他積極安排康復訓練，讓她的身體能夠保持活動能力。