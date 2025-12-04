英國托兒所華裔職員承認性侵兒童並拍不雅影像　受害者最小僅兩歲

倫敦一名托兒所工作人員近日承認26項針對兒童的性犯罪罪行，此案被倫敦員警廳稱為「最令人痛心的兒童性侵調查之一」。45歲的陳姓男子（Vincent Chan）對其長期侵害受託幼兒的犯罪行為供認不諱。



根據警方12月3日公布的資訊，陳姓被告的罪行包括五項對兒童進行插入式性侵、四項性觸摸，以及製作和持有大量兒童不雅影像。他利用托兒所配發的iPad記錄侵害過程，還對部份影片添加特效和音樂，甚至將靜態圖片分享給同事。

案情顯示，這名罪犯在托兒所工作近七年，直到2024年6月才因同事舉報而東窗事發。警方最初從疑犯的28台電子設備中發現大量犯罪證據，隨後擴大調查範圍，對總計69台設備進行分析，最終證實其長期從事犯罪活動。

45歲的Vincent Chan在倫敦北部一家育兒所工作近七年，後來被揭露為戀童癖者。（Metropolitan Police）

目前已有四名幼童被確認為受害者。代表部分受害家庭的Leigh Day律師事務所發表家長聲明，表示「仍在努力消化這個令人作嘔的發現」，希望法院作出最嚴厲判決。

涉事托兒所現已關閉，其所屬的Bright Horizons機構承諾全面檢討保護措施。本案定於明年1月23日在伍德格林（Wood Green）刑事法庭宣判。