內蒙公路奇景！數十遊客停車湧入農田瘋撿馬鈴薯 官方：完全免費
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
大陸十一長假期間，一段拍攝於內蒙古多倫縣的影片引發熱議。
影片顯示，約有50輛車停靠在304國道西乾溝路段，數十名民眾在路邊的田地裡彎腰撿馬鈴薯，場面壯觀。對此，當地政府回應稱，遊客撿拾的均為農民秋收後不要的小馬鈴薯。
據《極光新聞》報導，大陸社群平台流傳多段撿馬鈴薯影片，有發布者表示：
誰懂啊！自駕遊路過一片土豆地，新鮮的土豆滾得到處都是，越撿越上癮，根本停不下來！
有影片拍攝者表示，她是內蒙古多倫縣人，10月4日行經304國道西乾溝路段時，發現路邊停了數十輛車，地裡也有不少人在撿馬鈴薯；自己知道這些都是農民秋收後不要的小馬鈴薯，也有少量是機械收割時遺漏的較大顆馬鈴薯。
該拍攝者還提到，影片一開始只拍了一半，畫面裡約有20多輛車，後來發現整段路上停了大約50輛車，多數掛著北京、天津、河北等外地牌照，由於路面寬敞，並未影響交通。
對於外界爭議破壞農作物，該拍攝者重申，當時確實有許多車輛與民眾停在路邊撿馬鈴薯，而這些馬鈴薯並非農民在收成前被偷挖，而是農民秋收後不要的。
對此，內蒙古多倫縣西乾溝鄉政府工作人員回應，他們也看到了相關影片，影片中的馬鈴薯確實是農民自己收成後留下的，因為當地對馬鈴薯的尺寸有要求，不達標的小馬鈴薯賣不出去，農民也不會再收回。
該名工作人員表示：
那些都是農民不要的剩餘馬鈴薯。
當地部分路人是在獲得同意後下去撿的，不存在哄搶或衝突；目前並未接獲相關投訴，影片中的情況屬於農民同意下的自發行為，未發生糾紛。
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】