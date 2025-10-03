國慶假期塞車奇景：路中心打羽毛球未算誇　有神人3分鐘釣上大魚

10月1日，國慶假期首日，許多自駕出行遊客被堵在高速上，但大家花樣百出，用各種方法消磨時間。



一名IP為浙江的網友在社交平台發布了一則男子因堵車下車釣魚的視頻，其幸運釣起一條大魚引得路人圍觀。

截至目前，該視頻已獲得超過80萬點贊，評論3萬條。

視頻畫面顯示，一名男子在堵車時下車，悠哉地從車輛後備箱拿出一根釣魚竿，因堵車位置下方有河流，他站在護欄旁往下拋竿，引得旁邊不少路人圍觀。幸運的是，過了一會兒，該男子便釣起一條大魚，旁邊幾位大哥都露出豔羨的表情。

據報道，2日，發布視頻的網友伊女士（化姓）告訴記者，當時她是在回老家的路上，結果在江蘇常州市溧陽市G25長深高速上遭遇堵車，堵了30至40分鐘，很多車主都下車活動。其中，她前面的這位車主，就從後備箱拿出釣魚竿釣魚。伊女士表示，拍攝視頻時自己也很激動，因為前車車主甩的第一竿就釣起了一條大魚：

釣了最多三分鐘，當時很震驚。

當事車主邱先生告訴記者，自己平時就很喜歡釣魚，當時在回老家的路上，因為堵車就想着下車釣魚打發時間。邱先生表示，自己經常釣魚：

魚沒帶走，送給路邊的人了。

不僅有釣魚打發時間的，還有打羽毛球的。一男子高速堵車時，隨手拍了一段兩人在路中間打羽毛球的視頻，發在網上後火了。

不是擺拍，我就是路人甲，車停在他們後面，隨手拍了一段，沒想到火了。 拍視頻的網友代先生

急剎車+亂併線=「幽靈堵車」

許多司機都遇到過這樣的怪事兒，開着開着突然堵車了，一點點蹭着前行，卻發現前面根本沒發生事故，也沒什麼其他特殊狀況，令人匪夷所思！這種現象被交警稱為「幽靈堵車」。所謂「幽靈堵車」是指在高速路上有很多車的時候，只要有任何一點點擾動，比如某個司機變道、短暫急剎車、甚至只是因為一走神，速度慢了那麼一點，都會造成後面的車跟着速度慢下來，接着就會引發一連串的停頓，形成一個虛擬的堵車點。

這個堵車點會讓車輛堆積得越來越多，逐漸蔓延到很遠的後方，就會造成嚴重的堵車現象。有研究顯示，在車輛較多的高速公路上，因為一名新手司機的急剎車就可能影響長達80公里的路段。

日本的名古屋大學曾經做過一個實驗來解釋這種現象，讓很多車在一個圓圈內均速行駛，按照這個邏輯本不應該發生堵車現象，然而，隨着時間推移，有的車莫名與前車的距離拉近了，越來越近後便不得已踩了剎車，隨着影響擴大，然後，堵車了！

如何解決「幽靈堵車」問題？

交通信號燈相當於給正常行駛的車輛加了一個擾動，每次信號燈亮起時，司機的反應時間都不一樣，很有可能當一大串車流通過綠燈，剛好到你時，綠燈變成了紅燈。即使在沒有信號燈的地方，假如一隻貓突然穿過馬路，也會引起一連串的反應，就算這隻貓已經走了，這個影響也不能立刻消除，彷彿車輛經過了一個隱形的路口。

因此交通堵塞經常發生在瓶頸處，比如道路變窄、車道減少、出現交通事故、十字路口等。在這些地方，一旦有人踩了剎車，就會引起一連串的連鎖反應。就算駕駛員能保持絕對專注，還是會頻繁遇到各種路口或者各種奇怪的突發狀況，比如前面提到的貓。道路交通是一個複雜的多體系統，任何擾動都會破壞它的平衡，產生交通擁堵。高速上沒有十字路口正是為了避免這一點。

因此在開車的過程中，要注意跟前後車都保持合適的間距，這樣，當前車剎車時，你有足夠的反應距離可以不用剎得很猛，後面的車也是一樣，就可以縮短車流收縮的時間，在較短時間內恢復到正常行駛狀態。

「道路行駛不怕慢就怕站。」交警總結了影響道路暢通的隱患：包括急停猛拐、隨意併線、強插強超、亂停亂放、機動車、非機動車互擾等。如果能保持相對勻速的狀態行駛，進出路口提前觀察，該讓行讓行，就能避免類似的「幽靈堵車」現象。麻省理工學院的數學家們曾試圖通過數學模型分析，找到解決「幽靈堵車」問題的方法。數學模型表明，如果駕駛員降低車速並以固定的速度行駛而不是急停急駛，不但可以節省燃料，更有望消除「幽靈堵車」現象。