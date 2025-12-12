雲南景區酒店職員刷卡入房猥褻女住客　警方：已拘捕嫌犯展開調查

據《新京報》報道，12月11日，一名女遊客反映，她在雲南麗江瀘沽湖景區旅遊時，遭到所住酒店的工作人員猥褻，事發當日經朋友報警後，警方已以涉嫌強姦對相關嫌疑人採取刑事拘留措施。當地警方表示，目前案件已移交刑偵大隊辦理。目前，事發酒店已暫停營業。



該名女遊客稱，她經雲南站入口進入瀘沽湖景區，3日、4日兩晚獨自入住瀘沽湖山嶼海湖景度假酒店（花海碼頭店）。5日淩晨，涉案的酒店工作人員拿酒店總卡刷開她的房間，對她實施猥褻。報案後，警方已將嫌疑人以涉嫌強姦刑事拘留。

瀘沽湖景區。（網絡圖片）

該遊客稱，事發後該酒店仍正常營業，只跟她發過一條表達歉意的微信，沒有正式道歉。她還要求景區對酒店進行管理檢查。

11日上午，瀘沽湖山嶼海湖景度假酒店（花海碼頭店）的管理者告訴新京報記者，5日淩晨確有此事發生，警方已調取床單、監控等證據。

據酒店管理者介紹，涉案的員工是前台，入職該酒店已三個月，平時住在酒店。酒店工作人員都持有酒店總卡，「因為要隨時幫客人解決問題，所以會給前台準備一張總卡，方便幫助客人開房門，帶看房等工作。但我們也強調過，沒有經過客人允許不准擅自進入客人房間」。

涉事酒店（網絡圖片）

此外，該管理者還表示，酒店方在積極與受害女孩溝通道歉，「發生在我們酒店，我們肯定有責任，會積極配合處理此事。如果當事人需要賠償，通過法院訴訟都是可以解決的。」目前，各大酒店預訂平台顯示，該酒店已處於無法顯示或「暫無可訂房型」狀態。

該遊客收到的立案告知書顯示，寧蒗彝族自治縣公安局認為此案符合刑事立案條件，已以嫌疑人涉嫌強姦案偵查，據公安局瀘沽湖派出所工作人員稱，此案目前已移交刑偵大隊辦理。