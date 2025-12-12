打工仔福音！浙江公司為資深員工送一層樓　面積最大逾1500呎

近日，浙江溫州一家公司的招聘啟事引起了廣泛關注，尤其是其中一條特別吸引人的內容：工作滿5年的員工有望免費獲得一套住房。公司負責人坦言，為了穩定核心人才，除了提供免費三餐、十三薪和股份獎勵外，還推出了贈房舉措。獲得住房的員工需承諾繼續服務滿5年，以便完成房產過戶。社交媒體上，許多網友表示羨慕，紛紛評論稱怎麼會遇上這麼好的老闆，還有人認為能有這樣有格局的老闆，真是打工人的幸運。



據了解，這家公司是浙江國盛汽車科技股份有限公司，位於溫州市龍灣區濱海六道附近。它專注於汽車緊固件及鋁合金連接件的研發、生產和銷售，2024年總產值達4.9億元（人民幣．下同）。

該公司的招聘信息明確列出了豐厚的福利，包括免費食宿、一日三餐、績效獎勵、全勤獎、新年紅包和員工旅遊。特別值得關注的是，工作滿5年以上的員工有資格獲得100平方米（約1076平方呎）的免費商品房。

浙江國盛汽車科技股份有限公司大樓。（都市快報橙柿互動）

招聘崗位涉及從生產副總到基層包裝工，共11個職位，除了管理層的待遇面議外，最受青睞的技師職位的月薪可達到2萬元。

此外，公司還發布了關於住房福利的通知，承諾針對中高層管理者免費提供住房，房屋面積在90-150平方米（約969-1615平方呎）之間。贈房獎勵政策將分三期進行，第一期2025年執行，涉及三套房源，第二期在2年內執行，涉及五套房源，第三期5年內執行，涉及房源10套。基本條件要求，必須為部長及以上管理者，贈與後需承諾繼續任職5-10年以上。報名後，由公司總經辦審核後確定名額。

招聘崗位涉及從生產副總到基層包裝工，共11個職位。（都市快報橙柿互動）

公司還發布了關於住房福利的通知，承諾針對中高層管理者免費提供住房。（都市快報橙柿互動）

12月11日上午，內媒聯繫了公司行政部門的負責人，核實了此信息。該人士確認這些福利屬於真實情況，並透露首批獲贈商品房的5位員工已經簽約收房。

這些房屋位於距離公司五公里的小區，均價大約在7000到8000元每平方米。夫妻檔員工梁迎華和冷美玲獲得了一套最大的144平方米（約1550平方呎）的房子，該公司對他們的工作表現非常滿意。

梁迎華表示，打拼十多年，一直希望有自己的家，沒想到公司董事長能如此支持他們。

前去看房的員工。（都市快報橙柿互動）

不過，這一消息也引發了質疑。一些網友認為，這聽起來有些魔幻，提醒大家「小心天上掉餡餅」。

對此，董事長涂開存回應道，這不是炒作，而是實實在在的員工福利。公司計劃每年繼續送出六套房子，旨在留住優秀員工，從而為公司帶來更多利益。此外，這一舉措也旨在吸引外地的高端人才。

儘管此次贈房的受益者主要是管理層，但公司行政部門表示，普通員工也有機會獲得這項福利，前提是他們需要在工作上有所進步，晉升到管理層。公司表示，機會總是留給有實力的人，並鼓勵員工通過努力提升自身能力，爭取更好的待遇。