廣西職校7.7萬購22套西裝供教師使用惹議　網民：合法合規的搞錢

據《澎湃新聞》報道，近日，廣西農牧工程學校計劃使用不超過7.7萬元（人民幣，下同）費用採購22套服裝，供教師講授、參賽使用。有教師質疑單套價格過高且只供個別老師使用。



對此，廣西農牧工程學校回應稱此次採購合規，並稱服裝材質品質好是「量身定制」且全校教師均可使用。有網民質疑，「既然是量身定做，全校教師怎麼使用？」，但也有網民認為「3500一套西裝，加兩件襯衣一雙皮鞋羊毛衫還有領帶，價格是真不貴的。」



廣西農牧工程學校官網顯示，今年11月26日，該校發佈一則《學校服裝採購招標公告》。採購內容為西服上衣、西褲、襯衣（白色）、襯衣（藍色）、羊絨衫、皮鞋、領帶或絲巾，各計22件，同時明確標注衣物材質。其中西服上衣、西褲備註需「量身定制」。上述公告還稱，專案經費預算不超過77000.00元。

招標公告（官網截圖）

12月10日，廣西農牧工程學校一名老師向澎湃新聞反映上述情況，同時提出兩點質疑，「一是價格過高，相比學校以往每套不超過1000元的定制服裝，此次採購單價懸殊；二是使用範圍有限，聽聞服裝可能僅供個別部門教師團隊使用，未能惠及全校。」

對此，校方稱採購是為解決以往教師需租借服裝參賽的問題。同時，學校負責招標的羅主任回應表示，本次採購經學校及政府部門批准，屬專款專用。

他解釋，每套服裝包含西裝、西褲、皮鞋等7件物品，因面料材質較好，故價格較高。他強調，服裝全校教師均可在授課、參賽等公開場合使用，「量身定制」主要是為經常出鏡、比賽的教師提供便利。

網民點睇：

質疑啥？財政不花錢，日子還過不過了？？？經濟還循環不循環了？要看大局嘛，回扣哪點錢，不也得花點進入循環嘛！

老師要穿3500的衣服才能講課，是真有錢啊，廣西趕緊加入扶貧大軍，去幫扶一下貧困地區。

先採購，然後折舊，後面再重新採購；對了，中間還需要維護；費用這不就源源不斷的利用上了麼？

