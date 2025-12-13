男子駕車碾壓拖拽妻子8.5米致死　一審判「過失殺人」五年惹議

湖北武漢男子駕車碾壓拖拽妻子乾婷8.5米致死案一審宣判，被告人張某犯依過失致人死亡罪判處有期徒刑五年，引發內地網民抨擊。事發時，兩人的女兒出生剛剛百天。如今，4歲大的女兒每天給媽媽手機充電，「想打電話告訴媽媽，我想你了。」



12月9日，受害人乾婷父親接受採訪時表示，「當天我女婿出門的時候跟我叫，讓我把女兒看好，不看好今天要出大事。事發後，我看他沒有死去妻子的痛苦，沒什麼感覺，我跑下去（找女兒）的時候，他好像還有冷笑的動作。」



乾婷父親哽咽回應當時看到女兒在車底，「我恨不得把車子拿起來，要把女兒搞出來，我只知道哭，喊她名字她也不作聲，後來我給老伴打電話說我們的小孩沒了。」



乾父和乾母丈量後車輛拖行乾婷的距離，（大皖新聞）

2021年3月，29歲的乾婷在地下車庫遭丈夫張某碾軋並拖拽8.5米後死亡，後張某被警方認定為「過失致人死亡」。同年10月，武漢市江岸區人民檢察院向武漢市江岸區人民法院提起公訴，認為張某因疏忽大意造成妻子死亡，應以過失致人死亡罪追究其刑事責任。

檢方指控2021年3月6日7時許，張某在家因瑣事與妻子乾婷發生爭吵，後乾婷離家外出。幾分鐘後，張某至地下停車場駕駛車輛時，因未盡到安全注意義務，將妻子乾婷碾軋拖拽約8.5米後停車，並撥打110報警、120急救中心電話，後乾婷經搶救無效死亡。

乾父祭拜女兒，希望能知道事情的真相。（大皖新聞）

張某於案發後報警，未逃離現場，後由公安人員依法傳喚至派出所。張某3月7日被刑事拘留，3月19日被批捕。

武漢市公安局江岸分局於當年3月23日出具的鑒定意見通知書顯示，經聘請有關人員對死者屍體鑒定，死者系因頸部、胸部、腹部受鈍性外力作用致機械性窒息死亡與肝臟、大網膜破裂失血而死亡。同年4月，江岸區分局對涉事車輛進行安全技術狀況鑒定，經鑒定，車輛制動、轉向、照明和信號裝置均符合安全技術條件。

該案由武漢市公安局江岸區分局偵查終結，以被告人張某涉嫌過失致人死亡罪，於5月19日向江岸區檢察院移送起訴。後因事實不清、證據不足，江岸區檢察院分別於2021年6月18日、2021年8月12日兩次退回警方補充偵查，武漢市公安局江岸區分局補充偵查完畢後分別於2021年7月14日、2021年9月10日移送起訴。

2023年1月6日，家屬代理律師委託北京雲智科鑒咨詢服務中心，對乾婷死亡案件相關的法醫學技術問題進行書證審查論證。

監控影片裏一男子於2021年3月6日7點26分走出地下車庫，經受害人家屬辨認，該男子為張某。（大皖新聞）

該機構1月18日出具的審查意見書稱，乾婷符合機械性窒息死亡；機械性窒息的形成缺乏「車輛碾壓、擠壓」頸部的客觀條件和屍體表現；不能排除乾婷左大腿外側先被撞擊，再被他人扼頸窒息又被車輛擠壓拖拽致肝臟等器官損傷；案件有進一步偵查的必要。

內媒報道指，乾婷家屬指出，乾婷和張某除了在案發當日發生過爭吵外，實際上那段時間二人正準備離婚。事發前一晚，張某和乾婷就因離婚、請保姆、債務等問題吵架。此外，乾婷和張某生前夫妻關係不和，以及8米多的拖行距離等因素，乾婷的家屬一直不認可張某「過失致人死亡」的罪名，希望法院能還他們一個真相。

王律師認為，庭審時認為對於被告人犯罪行為屬於「過失」還是「故意」並未查明，但此前公訴機關指控被告人張某是涉嫌過失致人死亡罪。庭審中，被告人張某認罪，無異議。

乾婷的代理王律師處指出，開庭時有針對是否重新進行屍體鑒定成爭議焦點，王律師表示，重新進行屍體鑒定將影響案件的定性，被告人張某的行為是「過失」還是「故意」。

律師要求再次屍檢被拒 家屬懷疑是先被扼頸致死

律師更提到，屍檢鑒定人以及專家輔助人方面存在同師門的利害關係，或存在袒護情況。他們認為當前的「屍檢報告」屬於非法證據，應該進行排除。對此，他們請求法院申請湖北以外權威機構重新進行屍體鑒定，當庭被法院駁回，公訴機關及被告人亦提出反對意見。

乾婷的母親得知請求被駁回後，情緒一度失控。王律師認為，重新做屍檢鑒定是對乾婷如何機械性窒息死亡、成傷機制的一個確認，這將影響案件的定性，被告人是「過失」還「故意」行為。

事件在內地引發熱議，許多網民批評刑責過輕，更認為僅判「過失殺人罪」有問題，網民抨擊「這是謀殺，為什麼按照車禍過失罪來判刑」、「現在知道女生爲什麼會恐婚恐育了吧」、「才判五年...寫小黃文都要判10年」。

值得關注的是，今年一個內地判決曾引發爭議。一名河北女子因長期遭家暴想駕車逃跑時，將用身體趴車阻攔的丈夫撞死，該案一審判決該女子故意殺人罪，判處有期徒刑十一年。許多網民將兩個案件類比，認為法院明顯偏袒男性，兩起判決都引發熱議。