常被迫月經期間強行同房　「換婚」女難忍長期家暴投毒殺夫判無期

20多年前，女子潘某的父母為解決婚姻問題，將她與鄰村的吳某進行「換婚」，即她嫁給吳某，吳某的妹妹則嫁給潘某的哥哥。然而，婚後潘某常遭到吳某的虐待，特別是在她月經期間，吳某仍強行要求同房。最終，潘某因忍無可忍，殺害吳某，並在27年後落網，一審被判無期徒刑。近日，江西省高級人民法院最近公告了對潘某二審的判決，駁回了她的上訴請求。



根據中國裁判文書網的資料，江西省高級人民法院最近公告了對潘某二審的判決，駁回了她的上訴請求，維持一審判決：因故意殺人罪被判無期徒刑，並剝奪政治權利終身。

報道指，潘某娘家在鷹潭潢溪鎮某村，家中兄弟姐妹較多。由於家裏貧困，其大哥、二哥娶親後，已經背負眾多債務，三哥娶親變得十分困難。1996年初，在當地媒婆的撮合下，父母將她與鄰村的吳某家「換婚」，讓她嫁給吳某，吳某的妹妹嫁給她三哥。吳某家境與潘某家相似，兄弟姐妹多，娶媳婦困難。故此，在沒有戀愛過程的情況下，24歲的潘某嫁至吳家。

潘某。（紅星新聞）

可是婚後，潘某發現吳某性格暴躁，還經常在她經期要求同房。由於潘某身材不高，長相一般，吳某總感覺潘某沒自己的妹妹好，「換婚」中自己吃了虧，只要一不順心，便對潘某非打即罵，二人經常因瑣事爭吵。1997年7月26日，潘某未能及時送秧苗，遭吳某責罵而引發激烈衝突。當晚，吳某再次要求與正值經期的潘某同房，並對潘某施以暴力。潘某意識到無法忍受這樣的生活，決定殺死吳某。

次日早上，潘某在做早飯時，將老鼠藥摻入電飯煲中，準備好米飯及其他食物等吳某回家後食用。不久後，吳某出現中毒症狀，並於送醫途中死亡。潘某的家人懷疑她下毒，報警要求驗屍。經專業檢驗，確認吳某死於中毒。

在逃亡過程中，潘某改名，並於江蘇某地打工，再後來嫁給了劉某並生育二子。她在村裏生活低調，幾乎不與村民互動，努力掩飾自己的過去。27年後，她在江西省貴溪市被警方捕獲。

法院一審認定，潘某的行為構成故意殺人罪，因婚姻矛盾以毒殺方式剝奪他人生命，應賠償死者家屬的喪葬費及相關費用共計5萬餘元人民幣。潘某在一審後提出上訴，然而二審法院認為，原審判決及量刑均得當，最終駁回了上訴，維持原判。