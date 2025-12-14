北京女律師愛康國賓體檢10年未查出癌症　官方稱未發現造假

早前，北京女律師張曉玲稱自己在內地體檢龍頭公司「愛康國賓」檢查了10年未查出患癌風險，結果2024年在國外被確診癌症晚期，質疑愛康國賓體檢涉嫌「誤檢、漏檢」。內媒12月13日報道，北京市衛健委未發現造假，將進行醫療事故技術鑒定。



內地體檢龍頭公司「愛康國賓」。（廣州日報）

內媒《紅星新聞》等報道，張曉玲表示，近日北京市衛健委對她投訴有了初步的處理結果。北京市衛健委在答覆中表示，愛康國賓有將張曉玲的血液送到實驗室進行癌胚抗原檢測，未發現臨床實驗室數據及體檢結果造假情形，但愛康國賓一門診部因不符合衛生要求被警告並罰款2000元人民幣。

同時，鑒於張曉玲對部分處理意見提出異議，經與張曉玲協商，北京衛健委下一步擬組織推進對她投訴的多個門診部、北京大學第一醫院、北京大學國際醫院有關問題的醫療事故技術鑒定相關事宜，根據鑒定結果組織督促依法依規進行處理。

體檢10年未提醒患癌風險 國外被確診腎癌晚期

據此前報道，張曉玲表示，從2013年至2023年，她連續10年在愛康國賓體檢設於北京的分院進行體檢。

2022年體檢報告。（九派新聞）

2022年之前的體檢，她的雙腎的體檢結果一直都是「未見明顯異常」。且10年來的體檢報告中，她的「癌胚抗原定量」檢測結果一直都在正常範圍內，亦從來沒有被告知有「患癌風險」，對於她的腎臟和脊柱也沒有發出「患癌預警」。

張曉玲2023年在愛康國賓的體檢報告。（瀟湘晨報）

雖然2023年的體檢報告已經提示右腎有「鈣化灶」，但是愛康國賓體檢並未告知她有患癌風險。

2024年，張曉玲換了一家體檢機構，結果在腹部彩色超聲檢查時被發現「右腎囊腫」，並被建議到醫院進一步檢查。2024年10月，張曉玲在北京大學國際醫院被懷疑「右腎透明細胞癌」，進行右腎摘除手術後，病理顯示為「透明細胞型腎細胞癌」。由於手術後仍感覺身體不適，張曉玲在2025年2月又到國外的醫院進行了檢查，結果被確診為「腎癌骨轉移」，而且骨轉移已經達到了晚期程度。