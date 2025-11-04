鄭智化深圳機場「連滾帶爬」？中國8500萬殘障人士的出行困境
近日，台灣歌手鄭智化在深圳機場遭遇無障礙設施問題的事件引發廣泛關注。實際上，這並非只是一種個人經歷，更揭示了中國8500萬殘疾人群體面臨的出行困境。
25厘米的距離有多遠
10月25日，鄭智化在社交媒體發文，描述自己在深圳機場登機時的困難經歷。由於登機車與機艙門之間存在25厘米的高度差，輪椅無法直接推入，最終需要「連滾帶爬」才能進入機艙。
鄭智化使用了較為激烈的言辭，形容深圳機場「沒人性」，這一用詞確實引起了爭議。事後，他發文道歉，稱這是「一時氣憤的遣詞」，希望不要影響到服務人員，並表示「因事件引發的對少數群體利益的關注，比我個人感受意義更大。」
深圳機場方面回應稱，為防止保障設備刮碰飛機，根據安全操作規範，登機車與飛機艙門需保持20厘米的高度差。機場表示已增加保障人員，並試點啟用登機連接裝置。
然而，這個25厘米的距離，對於健全人士來說可能只是一個小台階，但對於使用輪椅的人士來說，卻是一道難以逾越的障礙。
被忽視的龐大群體
根據中國殘聯的統計數據，中國約有8500萬殘疾人，佔總人口的6.34%，相當於每16人中就有1位殘疾人士。其中，肢體殘疾人數最多，約為2472萬人。
但令人困惑的是，不少內地網民表示，在日常生活的公共場所，很少見到殘疾人士的身影。這並非因為他們不願出門，而是出行本身就是一件困難的事情。
根據英國國家無障礙交通中心的調查，近八成殘疾人士會因為出行障礙而減少交通出行，其中53%的受訪者會因此大幅減少出行。這一數據清楚地說明了殘疾人士出行的現實困境。
出行困難無處不在
鄭智化在機場遇到的問題只是冰山一角。在日常生活中，殘疾人士的出行困境無處不在。
根據北京一項研究，研究人員招募了10位輪椅出行志願者，收集了926條全景出行數據。結果顯示，輪椅使用者出行會遇到道路狹窄、坡道不合理等各種問題。
視障脫口秀演員黑燈曾在節目中提到，部分地區新裝的不鏽鋼盲道雨後十分濕滑，走在路上彷彿在「瞎滑」，「跟溜冰沒有任何區別」。
值得注意的是，就在鄭智化事件發生後，又有類似事件曝光：一位六旬男子推著94歲母親的輪椅，在深圳北站遭遇冷漠對待，同樣反映了無障礙設施的不足。
法律有規定，現實有差距
實際上，無障礙設施在中國並不是城市建設中的錦上添花，而是法律規定的硬性要求。
2023年9月1日，《中華人民共和國無障礙環境建設法》正式實施，規定新建、改建、擴建的各類建築、道路都應建設或改造無障礙設施。對於公共交通運輸工具，該法也規定需要確保其中一定比例符合無障礙標準。
在民航業，相關部門也建立了詳細的標準。民航局今年5月發布了《運輸機場旅客航站區無障礙環境規劃建設指南》，對從進入機場到登機的全流程都設立了詳細的無障礙設施參考標準。
《航空器地面服務設備安全靠機技術要求》更是明確規定，「登機車應設置有效可控的運動結構，使得接機平台和護欄可獨立且準確的與飛機艙門定位」。
然而，法律歸法律，現實歸現實。鄭智化的遭遇說明，法規框架與實際執行之間仍然存在差距。
主流媒體的支持態度
雖然內地輿論場有爭議，但內地主流媒體對這一事件表現出了支持鄭智化合理訴求的態度。澎湃新聞發表評論認為，推動縮小25厘米的差距並非吹毛求疵，而是彌合阻礙殘疾人正常生活的一個個微小裂痕，讓無障礙建設的設施投入和法規框架，能夠真正惠及「十六分之一」的人群。
這種態度反映了社會對殘疾人權利的日益重視，不再將他們的需求視為「額外負擔」，而是基本人權的體現。
改善的曙光
並非所有地方都存在類似問題。上海虹橋機場率先啟用了專用的「肢體檢查儀」，在保護殘疾人士隱私、尊嚴的同時，保障了效率和安全性。
這個例子說明，只要真正重視殘疾人士的需求，技術上和操作上的問題都是可以解決的。關鍵在於是否真正將他們的需求放在心上。
《聯合早報》報道指，廣州在2021年入選「全國無障礙環境示範市」，近年持續推進市內道路、公園、天橋等公共設施的無障礙建設，尤其是11月粵港澳將共同舉辦中國第15屆運動會和全國殘特奧會，廣州作為主辦城市之一，為此進行了全方位升級改造。
談及廣州目前的無障礙環境，廣州市荔灣區盲協主席張靜昕受訪時說，廣州的無障礙基礎設施和服務相對完善，以視障人士為例，這個群體憑藉現有設施基本可以實現獨立出行，也因為這一便利，不少視障者願意在廣州工作。「只要地鐵可達的地方，我們哪裏都可以去。」
但她也指出，視障人士目前乘搭公共巴士仍有不便，由於缺乏精準的聲音指引，當車站候車人員較少時，想通過諮詢他人確認乘車信息成為難題。她希望各地未來能有更便捷的解決方案，比如藉助智慧交通系統實時提供信息，幫助視障人士順暢乘搭巴士。
全運會契機
2025年第十五屆全國運動會和第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會將在粵港澳大灣區舉辦，深圳將承接兩個賽事的閉幕式及相關賽事任務。
這對深圳來說是一個重要契機。作為承辦殘疾人運動會的城市，深圳的無障礙建設將受到更大關注。此次鄭智化事件可以說是一個警示，提醒深圳在無障礙設施建設方面仍有改善空間。
如何把握好這個契機，建設好無障礙示范城市，不僅關乎賽事的成功舉辦，更關乎深圳作為國際化城市的形象。
從個人經歷到社會議題
鄭智化的個人經歷雖然在輿論場上爭議不斷，但所引起的公共討論極有意義。正如他自己所說，「因事件引發的對少數群體利益的關注，比我個人感受意義更大。」
25厘米的高度差，對於「普通人」來說可能微不足道，但對於殘疾人士來說，就是一道高牆。填平這道高牆，需要的不僅僅是技術改進，更需要社會意識的提升。殘疾人士的出行權利並非恩賜，而是基本人權。
每個人都會老去，都可能需要這些設施，今日的努力就是為了未來的自己。希望深圳能夠以2025年殘疾人運動會為契機，真正做好無障礙城市建設，讓每個人都能夠自在出行，有尊嚴地生活。