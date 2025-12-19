廣東27歲女子因「胃萎縮」不治離世　生前體重僅剩17公斤

廣東一名27歲女子因罹患胃萎縮，體重暴瘦至17公斤，最終不幸離世。多名網民近日證實，女子「巧巧」已於12月17日凌晨過世，並於18日完成火化，消息曝光後引發廣泛關注與惋惜。



內媒《津云新聞》報道，巧巧自幼遭母親拋棄，數年前父親又因胃癌離世，接連的家庭變故對她造成巨大心理創傷。她其後被診斷罹患重度憂鬱症，長期情緒失衡，並逐漸出現嚴重腸胃問題，最終演變為胃腺體萎縮，消化吸收功能全面受損。

巧巧患病前的模樣。（微博）

報道指出，巧巧生前曾多次透過網路分享自己的求醫經歷，坦言父親過世後精神狀況急遽惡化，出現持續性胃部不適與食慾不振，最終確診為胃萎縮。由於腸胃幾乎無法吸收營養，她的體重從原本90多斤，一路下降至僅約17公斤，四肢消瘦如柴，病情後期僅能依靠白蛋白與營養液維持生命。

報道稱，巧巧為了治病耗盡積蓄，甚至背負外債。她曾在影片中哽咽表示，「吃不下、睡不著，靠藥物和輸液撐著，但我想活下去」，並向社會發出求助訊號。她的弟弟是唯一的親人，兄妹兩人長期相依為命。

巧巧生前體重僅剩17kg。（微博）

儘管期間曾獲部分網民捐助，但重度憂鬱症與胃萎縮形成惡性循環，營養長期無法吸收，身體逐步進入醫學上所稱的「惡病質」狀態，屬於嚴重消耗性症候群，免疫力全面崩潰，最終引發多器官衰竭。

專家指出，所謂胃萎縮，醫學名稱為慢性萎縮性胃炎，並非單純「胃縮小」，而是胃黏膜腺體受損、胃壁變薄，常見誘因包括幽門螺旋桿菌感染、不良飲食習慣，以及長期心理壓力。專家提醒，憂鬱症會干擾神經內分泌系統，使胃酸分泌與胃黏膜修復能力下降，進一步加劇腸胃疾病的惡化。

巧巧的離世，再度引發社會對心理健康與消化系統疾病交互影響的關注。專家呼籲，若出現長期暴瘦、消化不良、進食困難等症狀，且伴隨重大心理創傷，應及早就醫並同步進行身心治療，避免悲劇再次發生。