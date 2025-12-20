26歲嬸嬸猥褻13歲親侄遭拘留　因患精神分裂免刑罰　侄子噩夢不斷

6月30日晚，甘肅省一位26歲的嬸嬸，猥褻僅有12歲的親侄子，孩子從此每晚噩夢不斷，變得沉默。嫌疑人被刑事拘留後，警方卻告知「其患有精神分裂症，無刑事責任能力」。相關處理結果讓受害者家屬難以接受，希望重新鑑定，追究刑事責任。



內媒《紅星新聞》報道，據受害者小進的姑父馬先生反映，嫌疑人艾某（化名）是其妻子，已結婚7年，育有3個孩子。

6月30日，還在讀小學6年級的侄兒小進，回到老家看望奶奶，居住的房間和夫妻二人房間相鄰。傍晚22時，艾某對侄兒小進進行了猥褻。7月3日晚，艾某再次躺在了小進睡覺的房間，被馬先生發現。

7月4日，馬先生讓岳父將艾某領回家，並協商離婚和賠償。當晚，侄兒小進因猥褻一事兒被大家知曉，選擇了離家出走，親戚朋友尋找了一天才找回。

7月10日，甘肅東鄉警方對此事行政立案；21日，案件轉為刑事案件；23日，小艾因涉嫌猥褻兒童罪被警方刑事拘留。之後案件發生了轉折，26日，警方出具了一份鑑定意見通知書，顯示艾某案發時患有精神分裂症，作案時其辨認及控制能力喪失，故無刑事責任能力。之後艾某被送往醫院治療。

艾某因涉嫌猥褻兒童罪被警方刑事拘留。（紅星新聞）

女子被診斷出有精神分裂症 受害者每日做惡夢

12月1日，東鄉縣法院駁回了檢察院對艾某的強制醫療申請，認為艾某在治療期間病情穩定，治療效果明顯，且本人及其親屬均不同意強制醫療，故現有證據無法證明有繼續危害社會的可能。後續由法定監護人對艾某嚴加看管和治療即可。

該處理結果引發受害人親屬不滿。猥褻事件對受害人小進造成嚴重心理創傷，每晚噩夢連連，變得不愛說話，十分沉默。馬先生坦言，作為丈夫，他從來沒有發現艾某有過精神疾病。當地村民也說，和艾某日常的溝通交流很順暢。

艾某案發時患有精神分裂症，其辨認及控制能力喪失，故無刑事責任能力。（紅星新聞）

12月11日，馬先生及小進的父親表示，幾年來艾某沒表現出有精神疾病，已向上級法院申請複議，希望重新進行鑑定，並追究小艾的刑事責任。