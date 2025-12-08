潮州女童公園玩耍突被陌生男摟抱　警方刑拘44歲疑犯

12月5日，潮州有女童在公園玩耍時，突被陌生男子摟抱，幾經掙扎後才逃脫。

12月7日，警方通報稱，44歲男子熊某在公園內摟抱女童，被民眾當場制止。目前，熊某已被刑事拘留。



熊某走近兩名女童。（影片截圖）

網傳影片顯示，兩名身穿學校運動服的女童原本坐在鞦韆椅上玩耍，一名男子一邊走近，一邊四處張望，然後順勢坐在鞦韆椅，坐在椅邊的女童立即起身離開，另一名女童見狀也欲離開，但被該名男子拉住肩膀、動彈不得，她一直掙扎，同行的女童後來折返出手打該男子的手臂，另一人才得以逃脫。

熊某坐下後，坐在椅邊的女童立即起身離開。（影片截圖）

女童一直掙扎試圖逃脫。（影片截圖）

同行的女童折返，出手打熊某的手臂。（影片截圖）

12月7日，廣東潮州市潮安區彩塘鎮人民政府通報，12月5日傍晚6時許，熊某在彩塘鎮一公園內，摟抱一名正在玩耍的女童，被群眾當場制止，後由警方控制帶回。

鎮政府相關部門迅速對該女童做好心理疏導等工作。同時，進一步加強轄區公共場所的治安保障，切實維護人民群眾安全。目前，疑犯熊某已被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。