「頭孢配酒，說走就走」　湖南漢停藥72小時後飲酒休克險死

俗話說「頭孢（Cephalosporins）配酒，說走就走」。近日，湖南一名49歲男子吊鹽水（內地稱「靜脈滴注」）頭孢72小時後，本以為度過「安全期」，未料在一場酒局後休克險死。



近日，49歲的李先生因感冒在當地醫院連續靜脈滴注了幾天頭孢類抗生素。病情好轉後，他嚴格計算了時間，並在停藥整整72小時後，自覺藥物應已代謝乾凈，在一次晚宴中飲用了白酒。

酒局結束後不久，李先生出現劇烈的頭暈、心悸、全身皮膚潮紅、眼前發黑、胸悶憋氣等症狀，被緊急送往醫院搶救。入院時，李先生血壓已驟降至80/40毫米汞柱（休克血壓），心電圖顯示心臟正拼命地加速跳動（竇性心動過速）以試圖維持供血——他發生了因雙硫侖反應導致的分布性休克，命懸一線。

萬幸的是，經過緊急搶救，李先生目前已經轉危為安。

醫生對此表示，使用頭孢類藥物（包括吊鹽水和口服）期間及停藥後至少7天內，都應嚴格避免飲酒或攝入任何含酒精的製品。72小時「安全期」是致命以及普遍的誤區。醫生提醒，許多人牢記「用藥期間不喝酒」，卻誤以為停藥3天（72小時）後便可高枕無憂。從藥學專業角度看，這遠遠不夠安全。

頭孢類藥物的代謝周期因人而異，且受藥物種類、劑量、療程、個人肝腎功能狀態等多種因素影響。某些頭孢類藥物（尤其是含有「甲硫四氮唑側鏈」結構的，如頭孢哌酮、頭孢曲松等）及其代謝產物，可以長時間抑制肝臟中的乙醛脫氫酶。這個酶是酒精（乙醇）代謝的關鍵。正常情況下，乙醇先轉化為乙醛，再被此酶迅速轉化為無害的乙酸。一旦酶被抑制，乙醛便會在體內大量蓄積，引發中毒反應。

醫生建議，在使用頭孢類藥物（包括靜脈和口服）期間及停藥後至少7天內，都應嚴格避免飲酒或攝入任何含酒精的製品（包括酒心朱古力、醉蝦、藿香正氣水等）。對於肝腎功能不全的患者或老年人，這一「警戒期」或需延長至10天甚至更久。