深圳男攜頭孢白酒登陽台山輕生 警方派無人機警犬徹夜搜救終尋獲
撰文：林芷瑩
深圳男子王某日前向女友表示要輕生後失聯，警方接報後徹夜搜救，最終在陽台山森林公園一處灌木叢中，發現意識模糊、呼吸微弱的王某。
《南方都市報》報道，11月18日下午2時許，一女士報警稱，男友王某近期面臨經濟壓力，於11月17日通過微信表示要輕生，她後來發現王某徹夜未歸且失聯，擔心對方有危險，於是報警求助。
警方研判，11月17日下午3時許，王某攜帶白酒、啤酒和頭孢（β-內酰胺類抗生素，與酒精同服會引起「雙硫侖樣反應」）獨自進入陽台山森林公園，隨後消失在山林深處。鑑於王某輕生風險較大，且初步評估其還在陽台山區域，於是龍華公安分局立即派出30餘名警力，攜帶警犬、無人機進入陽台山區域開展地毯式搜救。
經連夜搜查，隨著搜索範圍不斷縮小，11月19日上午，搜救警力在一條偏僻斷路附近發現空啤酒瓶和頭孢藥片包裝，高度疑似王某帶上山的物品。
龍華公安分局進一步加大搜救警力投入，針對附近重點區域集中合圍查找，最終於11月19日中午約12時半，在一人跡罕至的山坡灌木叢的土坑裏發現意識模糊、呼吸微弱的王某。
警員立即採取急救措施，為王某添衣保暖、補充水分後，快速將他安全轉運下山。下午1時05分，王某被安全送院救治，最終排除生命危險。
