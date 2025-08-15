男子批「還在搞豆腐渣工程」被拘終翻案　尋釁滋事罪問題難解？

湖南一名男子因為12個字的評論，換來行政拘留五日的處罰，理由是：尋釁滋事。2023年7月，湖南湘陰縣居民肖新良在一段網絡影片下留言：「還在搞豆腐渣工程，統一招牌？」



影片畫面顯示，有人從四層墮到二層的腳手架上，消防員正在組織救援。而當時，湘陰縣部分街區正在進行集中整治改造，其中就包括統一招牌。肖新良的留言當時僅收到六個點讚和一條回覆。一名網民在評論下留言：「那你就不曉得吧！他好多姨妹子、舅子都是做廣告公司的。」



肖新良在一段網絡影片下留言：「還在搞豆腐渣工程，統一招牌？」 結果招來行政拘留五日的處罰。（網絡圖片）

隨後肖新良接到當地公安局的傳喚。警方以「不實言論」「在網絡上起哄鬧事」為由，認為構成尋釁滋事，將肖新良處行政拘留五日。被釋放後的肖新良不服，提起了行政訴訟，結果一審二審均被駁回。

直到今年6月25日，湖南省高級人民法院做出判決，「原一、二審判決主要證據不足，適用法律錯誤，應予撤銷」，並賠償肖新良人身自由賠償金2377.6元（人民幣，下同）。

肖男為了12個字被關5天，氣得打官司。（微博截圖 / @大象新聞）

當地「一把手」落馬後翻案

肖新良歷時兩年兩次上訴均被駁回，終於在今年得到了改判，但這一判決的時間線，卻值得玩味。

2023年12月27日的一審判決認定，「肖新良發表的評論意見與他人的惡意詆毀評論點贊具有延伸性、擴展性」，對湘陰縣委、縣政府及領導個人產生了「一致性的負面政治影響」。

當時湘陰縣縣委書記為李鎮江，而肖新良在評論中提到的「統一招牌」據傳正是他主政時期力推的工程。肖新良最近受訪時認為，前述唯一一條留言中的「他」就是指李鎮江。在同樣被駁回的二審過去三個月後，李鎮江因嚴重違紀違法被開除中共黨籍和公職。一年後，肖新良翻案成功。

湖南省湘陰縣委原書記李鎮江。（檢察日報）

當地 「一把手」落馬後才獲翻案的情況，在中國社交媒體上獲得高度關注。《南方日報》上週五（8月8日）在評論中質問，之後遇到同類案件，「究竟是依法辦理還是看人下菜？」

岳陽官媒《岳陽日報》星期天（10日）引述中共岳陽市委政法委稱，針對案件涉及的執法司法行為，已啓動調查程序，並將依據調查結果依法依規作出處理。

發布影片質疑校服質量： 「尋釁滋事」被拘七日

無獨有偶，同樣發生在兩年前的另一起案子，同樣涉及尋釁滋事，也同樣在翻案成功後，當地官方啟動調查追責。

2023年12月，甘肅寧縣盤克鎮男子鄧建國質疑兒子學校校服質量問題，多方溝通未果後，他通過抖音連發兩條視頻質問校服亂象監管問題，點擊量分別達到14萬9000次和10萬2000次。

被質疑的兆春服裝廠以視頻導致100萬元訂單被取消為由，向公安局報案。當地公安認定鄧建國在「無相關證據情況下發佈不實視頻，引起網友轉發，造成公共場所秩序混亂」，決定以「尋釁滋事」對他行政拘留七天。

行政處罰決定書。（澎湃新聞）

對判罰不服的鄧建國在一審上訴被駁回後，終於在二審成功翻案，並獲得國家賠償3237.08元。

當地市場監管局去年3月通報，兆春服裝廠因「質量管理制度落實不到位」被責令整改。

然而，鄧建國報案追究兆春服裝廠誣告陷害刑事責任，卻得到「不構成誣告陷害等犯罪行為」的回復，至今未能立案。

隨著「12字評論」翻案在輿論場不斷發酵，鄧建國案近日也獲得更大關注。中國媒體星期三（13日）報道，當地公安局和宣傳部受詢時回應說，已成立工作專班，將全面啓動調查追責。

鄧建國告訴媒體，在結束拘留後，他情緒處於崩潰邊緣，時常在半夜起來遊蕩。妻子去年1月提出離婚，兩個孩子由女方撫養。之後他被工作單位辭退，並被診斷出「患抑鬱症」。

甘肅男網上質疑兒子校服質量被以尋釁滋事拘留 事後離婚兼患抑鬱

「尋釁滋事」為什麼叫口袋罪？

上述兩起案件的由頭「尋釁滋事罪」，脫胎於1979年中國刑法中的流氓罪，後者已經被廢除。尋釁滋事罪一直以來因表述模糊、涵蓋寬泛、入罪自由裁量權較寬而備受爭議，常常被認為是「口袋罪」，即可以裝進各種行為的罪名。

對一些處於行政處罰與刑事處罰模糊地帶的行為，地方執法機關往往會以尋釁滋事罪作為兜底進行處罰，這也成為一些地方應對信訪、上訪、纏訪者的「法律利器」，被網民嘲諷「解決不了問題，就解決提出問題的人」。

中國裁判文書網2011年發佈的全國一審程序中，尋釁滋事案僅892件，但到2019年已攀升至4萬3776件。

中國最高人民法院2023年一項調研報告顯示，尋釁滋事罪是實踐中常見多發犯罪，近年來有被泛化適用的傾向。

2022年，一名女子穿和服在蘇州街頭拍照，被警察以尋釁滋事帶走，引發爭議。

蘇州和服事件三大關鍵詞：個體自由、警權邊界、尋釁滋事罪

女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（圖／翻攝自掌聞視訊）

去年2月，貴州少數民族民營企業家馬藝珈伊據報為六盤水市承建政府項目後，被拖欠工程款，討債未果反被控尋釁滋事罪而被捕，引發輿論質疑地方政府「以刑化債」。

以刑化債？貴州女商人索債事件留下了什麼債？

事主為47歲少數民族女企業家馬藝珈伊。（《中國經營報》）

《中國經營報》的記者郝成27日在社交媒體曬出女企業家主張的六盤水拖欠2.2億工程款明細。

中國知名法律學者羅翔曾說，尋釁滋事罪是一種非常好用的罪名，它可以填補法律漏洞，但「好用」不代表沒有副作用。

中國人大代表、長期從事律師工作的朱徵夫多次在中國兩會（全國人大、政協年會）期間呼籲取消尋釁滋事罪。相關詞條也曾衝上微博熱搜，但建議至今未被採納。

也有業內人士認為，尋釁滋事罪被泛化適用並非緣於立法，而更多是執法和司法因素。

尋釁滋事罪，不只是翻案而已？

中國官媒央視網上星期五（8日）發表評論文章說， 「12字評論案」改判，釐清了網友正常評論與網絡謠言、治安違法之間的邊界。

但改判是不是就是案件終點？有網評文章認為，兩起案件雖然已被糾正，並給予國家賠償，但無法彌補當事人遭受不公待遇後的創傷和實際損失。案件不應僅僅以國家賠償作為終點，更應成為反思執法規範和權力監督的契機。《新京報》星期三（13日）發表評論說，類似事件一再發生，警示基層執法必須要慎之又慎。司法糾錯固然可貴，但只有堅持依法行政，才能從源頭上杜絕權力濫用。

「12字評論」和質疑校服質量兩起案子都被翻案，從法律判例的角度，確實能起到指導作用，也能在某種程度上安撫社會不滿情緒，但這些被無辜扣上「尋釁滋事」帽子的人，付出了極高的代價和心力，兩三千元的賠償更多是象徵意義。

這樣的處理，對執法機關更只是「罰酒三杯」，輕輕帶過，問題的根源卻始終沒有被觸及：尋釁滋事罪是不是「口袋罪」？它的適用邊界到底在哪裡？如何能從源頭上遏止「尋釁滋事罪」的濫用？濫用會不會被相應懲罰？或許把這些問號釐清，才能從根本上解決問題，而不是「去解決提出問題的人」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

