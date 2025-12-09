被「軍官男友」深度洗腦　上海女寄出4總價逾460萬名錶遭攔截追回

近日，上海警方成功攔截一起婚戀詐騙案，防止了劉女士遭受財產損失，並幫助她領回價值超過460萬元的高檔手錶。劉女士因深信「軍官男友」而陷入詐騙，4塊名錶已被打包待發，所幸警方在最後時刻介入。



據《澎湃新聞》報道，11月26日，上海市公安局黃浦分局反詐中心接到市反詐中心的緊急核查線索，懷疑劉女士可能成為冒充軍官的婚戀詐騙受害者。經調查，警方發現她在來滬前已多次向境外賬戶轉款，並在入住高檔酒店後頻繁購物，顯示她可能繼續向詐騙分子交付金錢。

當晚22時許，警方在酒店附近找到劉女士，她對「軍官朋友」的信任依然深厚，並對警方的勸阻表現出抗拒。面對此情況，警方採取迂回的聊天策略，並聯動市、區兩級反詐中心提供相關詐騙手法的背景資料。警方展示了一張從另一宗已破案件中獲得的假軍官證，該證件上的人與劉女士聯繫的「軍官」極其相似，但名字卻不一致。這個細節讓劉女士恍然大悟。

民警對劉女士進行勸阻。（上海市公安局）

劉女士回想起，自來滬後，她已向對方指定地址郵寄了4塊高檔手錶，稱之為「投資平台充值」。當時已是深夜，快遞很可能已在途中。

警方隨即通過她的手機查詢物流信息，發現4塊手錶被分成4個包裹寄出，其中2塊正運往廣州，而另2塊已抵達浦東機場的流轉中心。警方迅速聯絡快遞公司，啟動緊急攔截程序。在與時間賽跑的過程中，客服標註急件、人工翻找包裹、臨時調整運輸路線。最終，在淩晨時分，4個包裹分別在廣州中轉站和浦東機場被成功攔獲。

被攔截追回的名錶。（上海市公安局）

黃浦分局反詐專班負責人分析指出，這類詐騙案件多針對情感空虛或具備一定經濟基礎的單身人士，透過建立戀愛關係取得信任，然後引導其進行投資。劉女士遭遇的正是典型的網絡婚戀詐騙，詐騙分子利用軍事制服形象和紀律部隊背景來增強可信度。

警方已與劉女士的家屬取得聯繫，在她領回手錶後，已在家人陪同下返回常住地，並將接受進一步的心理疏導。

警方提醒公眾，網絡交友需謹慎，特別是當對方提及投資、轉賬或寄送貴重物品時，應提高警惕。任何自稱為軍警人員要求資金往來或寄送財物的行為，很可能是詐騙。市民可下載「國家反詐中心」和「金護」APP，開啟預警功能，並在遇到可疑情況時，立即撥打110咨詢。