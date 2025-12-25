浙江醫科生被曝1年發43篇論文　網民質疑是科研神話或學術造假？

綜合《極目新聞》《中國新聞周刊》報道，近日，多個公眾號發佈文章稱，溫州醫科大學一名本科生洪某某在本科階段已發表50篇論文，其中僅2025就發表了43篇論文，相當於平均9天發表一篇論文。



不少網民質疑其論文品質和發文速度是否成正比，是學術奇才還是另有隱情？目前，該學生所處的溫州醫科大學回應稱正在處理此事。



報道指，本科生洪某某是溫州醫科大學2022級臨床醫學專業的大四本科生，除校科研競賽履歷豐富外，令人驚訝的是該生論文發表數量和速度。

洪某某的獲獎記錄。（微信公眾號截圖）

據《中國新聞周刊》報道，洪某某的Google Scholar主頁顯示，2024年7月至今，洪某某累計發表50篇文章，均發表於國外期刊。絕大多數文章合作者為溫州醫科大學師生，截至12月24日，其文章引用量已達259次，單篇最高被引51次。

洪某某Google Scholar個人主頁截圖。（中國新聞周刊）

洪某某一年內完成的科研產出，令不少網友讚歎其為科研神話，學術天才。但亦有不少網民對平均9天一篇的產量和本科生的身份產生質疑，認為其有「學術造假」、「論文摻水」嫌疑，並嘲諷道「人有多大膽，論文多高產」。

洪某某的論文「含金量」如何？

據《中國新聞周刊》報道，洪某某在超過30篇文章中為第一作者，並多次同時任通訊作者，其論文發表多家國外SCI期刊。50篇文章中，僅4篇未被SCI收錄。按照中國科學院期刊分區標準，約30篇文章躋身中國科學院一區或二區期刊，意味著其在專業領域內具有較高學術聲譽和影響力。

洪某某作為通訊作者的介紹（網絡圖片）

另據《極目新聞》報道，該生以第一及通訊作者在多個國際權威期刊發表論文50餘篇，其中2篇為封面論文，累計5篇入選ESI全球前1%高被引、前0.1%熱點論文。

值得注意的是，還有網民統計了洪某某發表的論文的期刊發現，論文絕大多數發表OA期刊（開放獲取期刊）上，些期刊最便宜的費用都超過1萬，貴的可達兩萬多，按照平均每篇1.5萬（人民幣，下同）計算，發表40篇論文費用就得60萬。

網民張憶文統計的部分洪某某發表期刊所需要的費用（微信公眾號＠文憶天下）

流水線式論文惹議 教授：投機取巧寫「學術八股」，不值得提倡

據《中國新聞周刊》報道，洪某某的文章在研究方法上高度相似，多數論文依託孟德爾隨機化、網路毒理學等方法，或基於全球疾病負擔（GBD）等公共資料庫完成撰寫。其Google Scholar主頁顯示，有12篇文章在標題中出現了「孟德爾隨機化」。

上海市東方醫院婦產科主任段濤指出，目前醫學相關的論文，具有高度結構化的「八股文」框架，從引言、方法到結果討論，均有相對固定的格式。

今年5月，有網民舉報重慶大學大四學生劉某喬發表14篇SCI論文與研究生院副院長劉某華高度關聯，經調查，該生系該校研究生院副院長劉某華之女，存在論文和專利署名不當的學術不端行為。（南方都市報）

他認為，該生掌握了流行病學的研究工具和套路，多數文章使用現成的資料庫，不需要親自進入實驗室進行實驗。「理論上講，這是一種投機取巧的做法，不是科研應該提倡的。」段濤直言。

12月24日上午，有內媒向溫州醫科大學求證，相關部門職員回應稱，學校有工作人員正在負責此事，目前正在處理，詳情需向該校宣傳部諮詢。但該校宣傳部、教務處及科技處等部門電話，始終無人接聽。