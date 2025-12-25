鄭州保時捷中心人去樓空疑走佬 涉額上百萬 警方已介入
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合內媒《中新經緯》《藍鯨新聞》報道，近日有內地網民稱河南鄭州中原保時捷（Porsche）中心一夜之間人去樓空，懷疑已走佬。據初步統計，涉案金額超過百萬人民幣（下同）。保時捷中國12月25日回應稱，已高度關注保時捷授權經銷商鄭州中原保時捷中心出現經營異常情況，目前與警方和相關部門在現場核查事實。
內地短影音平台有網民發文稱，鄭州中原保時捷中心一夜之間人去樓空：「搬空了所有，被坑的客戶來維權，供貨商來要賬。」還有網民在小紅書發帖維權稱：「鄭州中原保時捷昨天晚上連接搬空了4s店，轉移了所有車輛。我希望品牌能對我們消費者有個說法。」
內媒《藍鯨新聞》記者在一個成員超過300人的維權群中了解到，已有逾200人登記了相關情況，初步統計，涉案金額超過百萬。鄭州市中原區商務局職員回應稱：「此事並非該門店單獨或保時捷品牌方面的問題，而是門店上游的集團內部出現狀況，進而引發此次事件。目前相關情況仍在進一步調查與協調中。」
目前，鄭州中原保時捷中心認證的抖音賬號已設置為私密，粉絲數為40萬，運營企業為鄭州東保潤汽車銷售有限公司。
天眼查App信息顯示，鄭州東保潤汽車銷售有限公司成立於2015年，註冊資本6000萬元，新鄉東新汽車有限責任公司持股100%，後者為東安控股集團有限公司成員企業。
保時捷中國12月25日回應稱，已高度關注保時捷授權經銷商鄭州中原保時捷中心出現經營異常情況，目前與警方和相關部門在現場核查事實。保時捷中國致歉稱，將積極推動事件妥善處理，將消費者合法權益放在首位。
