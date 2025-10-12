保時捷網紅美女Sales遭AI合成不雅片　男子轉發侮辱遭行拘5日

綜合內媒報道，內地保時捷網紅美女Sales牟女士近日表示被人用AI合成不雅片，對其進行誹謗和侮辱。她已向公安機關報案，將堅決追究所有涉案人員的民事及刑事責任。



10月12日，牟女士在微博曬出青島市公安局李滄分局行政處罰決定書，顯示一名男子在群內轉發牟某文照片圖文並搭配不雅影片，對其侮辱，遭行政拘留五日。



牟女士報警。（南方都市報）

曾於2023年、2024年連續兩年賣出170台保時捷走紅的牟女士10月10日表示，網絡上出現大量利用AI技術惡意合成的虛假影片以及跟面部側臉局部相似的不良影片，對她進行誹謗和侮辱，甚至肆意傳播，洩露她的電話以及微信號，已對其正常生活造成了嚴重的影響，其已委託相關律師團隊對此次事件進行全面的證據保全和公證，「這些視頻百分之百是偽造的，由不法分子通過非法手段製作。」

連續2年創下年銷170台保時捷記錄的女銷冠牟倩文發影片稱自己再成半年度銷冠，並表示有望打破前兩年的紀錄。（微博圖片）

10月12日，牟女士在社交平台曬出青島市公安局李滄分局行政處罰決定書。行政處罰決定書顯示，一男子在群內轉發牟某文照片圖文並搭配不雅視頻，對其侮辱，後被查獲。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條第二項之規定，決定給予行政拘留五日的行政處罰。

行政處罰決定書。（微博）

男子手寫道歉信。（微博）

據此前報道，牟女士今年34歲，曾於2023年、2024年連續兩年賣出170台保時捷，兩次成為保時捷年度銷冠。今年9月，她再度成為保時捷月度銷冠，登上熱搜第一。