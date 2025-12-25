防護缺失釀慘禍！在建橋施工點無阻攔　遊客一家五口墮江全部罹難

據內媒《羊城晚報》報道，12月13日13時許，鶴山古勞麗水南海至新會高速公路西江特大橋在建施工點旁發生一起慘痛事故，一輛載有廣州遊客一家五口的車輛駛入無任何阻攔的施工通道後，徑直墮入西江。事發次日墮河車輛被成功打撈，車內5人全部不幸遇難。目前涉事施工點已全面停工，事故調查及善後處置工作正加緊推進。



據悉，事發地位於古勞鎮麗水村委會轄區，緊鄰廣珠鐵路麗水段鐵路橋，此處正在施工的是南海至新會高速公路配套西江特大橋，該專案為廣東省重點交通基建專案，也是南新高速全線核心控制性工程。

西江特大橋設計效果圖。（來源：廣州日報）

該橋橫跨西江幹流，全線按雙向六車道標準建設，設計時速120公里，專案全長約50公里，總投資130.63億元（人民幣），於2024年底開工建設，工期預計42個月，2025年4月起江門岸施工棧橋等配套設施進入集中施工階段，此次事發的無防護路段，正是該專案銜接主橋施工的臨時通行便道。

據了解，遇難的一家五口均為廣州遊客，事發當天專程到古勞麗水周邊遊玩，傍晚時分駕車途經該施工點，由於該施工點沒有安全圍欄及阻攔設施，駕駛員誤入施工通道，釀成慘劇。

在建項目搭建的便橋。（羊城晚報）

古勞鎮海溪村小賣部的一位勞姓阿伯表示，自己在村裏開小賣部多年，看著該在建橋專案動工已有大半年，平時常有施工車輛從這條通道進出，據悉事發時車上共有5人，如今5人均已遇難，實在令人惋惜。

現場可見，涉事施工點已全面停工，不見任何施工人員與施工車輛作業，涉事施工通道的入口已用水馬配合封膠紙進行雙層封閉，明確禁止任何車輛駛入。

出事便橋已被封閉停工。（羊城晚報）

周邊部分村民表示，此前就曾留意到該施工點的安全管控十分鬆散，常有村民、路人隨意進出，大家都曾擔心會出安全問題，如今悲劇成真，希望相關部門能徹查此事，厘清各方責任，給遇難者家屬一個公道。

據古勞鎮政府相關負責透露，遇難的5個人當中，有4個大人、1個小孩。他表示，事故發生後，作為屬地管理單位，鎮政府目前正全力做好遇難者家屬安撫工作，同時配合協調施工方與家屬對接，推進賠付及相關善後事宜的洽談，後續若有新的進展，將第一時間向外界通報。