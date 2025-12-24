江西49歲女司機駕車墮塘致8死　內媒：事發時送幼兒園學童回家

江西彭澤縣公安局發佈警情通報：23日下午4時許，彭澤縣定山鎮響水村鄉村道路發生一宗車輛落水事故，造成8人死亡。有當地村民稱，出事車輛由當地幼兒園園長羅某駕駛，事發時正送多名兒童回家。目前，事故調查、善後處置等工作正在進行中。



事發現場（新京報）

據《九派新聞》報道，24日上午，當地一名村民告訴記者，涉事幼稚園是一家私立幼稚園，他朋友4歲的孩子在此次事故中不幸遇難。據其了解，是有附近村民看到水面冒泡，欄桿損毀報警。事故車是一輛7座的SUV，平時主要負責接送孩子。事發地是一處池塘且是下坡路段，其推測是雨天路滑，車輛轉彎時失控。

彭澤縣公安局警情通報顯示，接到報警後，公安、消防、醫療等部門第一時間趕赴現場開展救援。經查，羅某某（女，49歲，彭澤縣人）駕車行駛至事發路段時墜入路邊池塘，造成包括羅某某等車內8人死亡。目前，事故調查、善後處置等工作正在進行中。

事發地點（新京報）

另據《澎湃新聞》報道，有住在池塘邊上的村民稱，墜入池塘的車輛事發當日已被打撈上岸。出事車平時由當地幼稚園園長羅某某駕駛。事發前，羅某某駕駛該私家車正送多名兒童回家，由東向西行駛經過池塘時，墜入水中。

目前，有內媒記者撥打了涉事幼稚園相關負責人電話，一個已關機，另一個一直無人接聽。