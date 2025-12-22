有片｜中九龍繞道同時顯示限速80及50公里　司機：嚇一嚇恐釀意外

中九龍繞道（油麻地段）通車第二日，隧道內有車速顯示屏懷疑出錯。有市民今早（22日）駛經時發現，其中一段路的地面及牆身路牌標記限速50公里，但在天花板上的車速顯示屏卻標示為時速80公里。他說當時「即刻嚇一嚇」，慶幸車速不快，若收掣不及恐釀成意外，批評指示不一致令駕駛者產生誤會。



有市民今早途經繞道時發現，其中一段路的地面及牆身車速標記顯示為時速50公里，但在天花板上的車速顯示屏卻標示為時速80公里。（陳先生提供）

市民陳先生今早由九龍灣出發，途經中九龍繞道隧道，於上午約9時43分駛近油麻地出口處時，發現其中一段路的地面及牆身的車速標記顯示為時速50公里，但天花板上的車速顯示屏卻標示時速80公里。

陳指今日已是第二日通車，不解為何會出錯，又說若其他駕駛者在遠處看到指示牌，以時速80公里駛過，直至駛近該路段時才察覺時速50公里的標記，速度便需突然減慢，如果「收唔切（掣）」可能釀成意外。他又擔心指示不一致令駕駛者產生誤會，並指自己當時車速已超過時速50公里。

我都即刻嚇一嚇，究竟係時速50定80公里呢？ 陳先生

翻查通車首日（21日）的實測片段，該路段掛在天花板上的車速顯示屏標示為時速50公里，而非時速80公里，可見顯示屏今日才出錯。（資料圖片）

翻查通車首日的實測片段，該路段掛在天花板上的車速顯示屏標示為時速50公里，而非時速80公里，可見顯示屏疑似今早才出錯。