貴州狠父農藥毒殺10歲子和7歲女　一審被判死刑

5月22日凌晨，貴州男子劉仲傑在離婚冷靜期內，誘騙10歲兒子和7歲女兒喝下農藥並致死。案件周五（12月26日）在貴州省遵義市中級人民法院一審公開宣判，劉仲傑犯故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身。



據《新京報》報道，法院經審理查明，被告劉仲傑不能正確處理夫妻感情糾紛，哄騙兩名未成年子女喝農藥「敵敵畏」，致二人死亡（歿年10歲、7歲）。

法院經審理認為，被告劉仲傑作為親生父親，在子女年齡尚幼、心智尚未成熟之際，利用孩子對父母天然的依賴與信任，以哄騙的方式讓兩名未成年子女喝下農藥，之後未採取任何救助措施，導致兩名年幼無辜的未成年人死亡，後果令人痛心。被告劉仲傑故意殺人犯意堅決，嚴重違背人倫底線、道德底線和法律底線，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會影響特別惡劣，罪行極其嚴重，應依法懲處。

鳳岡縣人民法院。（極目新聞）

據此前報道，孩子母親黃小飛（化名）回憶，5月21日，劉仲傑在簽訂完離婚協議的第二天，將她捆綁起來，拿農藥和刀具說要一起死。她脫身後立即報警並離開鳳岡縣，封鎖了對方聯繫方式。

翌日凌晨，劉某仲誘騙10歲兒子和7歲女兒喝下農藥，在家庭群發布「遺書」後也喝下農藥。「遺書」中寫道，「如果我不在了你們一樣會體會這個世間的痛處，誰都可以欺負你們，還要面對各種問題。我不該剝奪你們的生命。」

劉某傑遺書。（極目新聞）

此外，5月21日晚10時許，劉仲傑在社交平台發布了帶10歲兒子和7歲女兒吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。